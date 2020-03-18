"Artik & Asti" выпустили новую песню - сеть разочарована (видео)

Композиция "Возьми мою руку" вышла на лейбле Self Made Music.

Украинская группа Artik & Asti представила совместный трек со Стасом Михайловым. Композиция "Возьми мою руку" вышла на лейбле Self Made Music.

Большинству фанатов не понравился фит группы с Михайловым, который, к слову, незаконно посещал оккупированный Крым.

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"Зачем портить себя Михайловым((( не становитесь как все", "Ну нееееет. Я вас так любила, а потом вы записали дуэт с Михайловым", "Ну зачем Михайлов, зачеееем?", "Фуууу", - захейтили совместную песню в комментариях.

«Artik & Asti» — украинская поп-группа, основанная в 2010 году продюсером и исполнителем Артёмом Умрихиным. В состав группы входят два артиста: Artik и Asti.