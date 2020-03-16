Музыкальную премию YUNA переносят: стала известна новая дата

Организаторы уверяют: приобретенные ранее билеты на гала-концерт действительны.

В связи с введением карантина и запрета на проведение массовых мероприятий в Киеве с 12 марта по 3 апреля, а также с заботой о здоровье и безопасности зрителей и артистов, оргкомитетом Национальной музыкальной премии YUNA было принято решение об изменении даты проведения премии. В результате переговоров с Дворцом «Украина», а также с каждым из артистов, которые уже активно готовили свои выступления для церемонии, организаторы согласовали новую дату проведения церемонии 9-ой премии YUNA — 26 мая 2020 года.

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«Конечно, мы понимаем и полностью поддерживаем необходимость введения мер предосторожности для безопасности общества и, согласно закону и постановлению КМУ, меняем дату проведения церемонии, – прокомментировал Павел Шилько, генеральный продюсер премии. – Премия YUNA – грандиозное событие, к которому мы всей командой готовимся целый год! Кроме нас готовятся и артисты: в этом году на сцене дворца «Украина» зрители увидят 12 выступлений. Поэтому мы старались оперативно согласовать максимально удобную для всех артистов дату. Спасибо всем, кто с нами. YUNA must go on!»

Организаторы уверяют: приобретенные ранее билеты на гала-концерт действительны.

Объявленный ранее перечень артистов, которые выступят на церемонии, остается актуальным. Зрителей ожидают грандиозные музыкальные номера от MONATIK, MELOVIN, MARUV, дуэта Alina Pash & KRUTЬ, группы BEZ ОБМЕЖЕНЬ и Артема Пивоварова. Организаторы интригуют и говорят, что вскоре объявят ряд не менее громких имен. Ведущим премии, к слову, станет шоумен Владимир Остапчук, который готовит прожарку звезд на церемонии.

Напомним, 9 марта состоялось торжественное награждение первых победителей Национальной музыкальной премии YUNA 2020 в 4-х номинациях. В категории «Лучший хип-хоп хит» победила композиция «Падло» alyona alyona и Alina Pash, «Лучший электронный хит» – «Siren Song» MARUV, «Другой формат» – ЛУНА, а «Лучший менеджмент артиста» – MONATIK Corporation.