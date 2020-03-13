Вышел дебютный трейлер фильма о группе Beastie Boys
11:11, 13 марта 2020Кино и музыка
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Фильм выйдет на новой платформе Apple TV+ 24 апреля этого года.
В трейлере можно увидеть архивные кадры и отрывки записей с концертов \ скриншот с видео
Компания Apple презентовала дебютный трейлер нового документального проекта Спайка Джонза "История Beastie Boys" о легендарной хип-хоп-группе.
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Картина станет неким дополнением к мемуарам Beastie Boys Book, которые были выпущены в честь погибшего в 2018 году Адама Яуха.
Фильм выйдет на новой платформе Apple TV+ 24 апреля 2020 года.
В частности, в трейлере можно увидеть архивные кадры и отрывки записей с концертов.
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