Вышел дебютный трейлер фильма о группе Beastie Boys

11:11, 13 марта 2020
Кино и музыка
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В трейлере можно увидеть архивные кадры и отрывки записей с концертов \ скриншот с видео

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Картина станет неким дополнением к мемуарам Beastie Boys Book, которые были выпущены в честь погибшего в 2018 году Адама Яуха.

Фильм выйдет на новой платформе Apple TV+ 24 апреля 2020 года.

В частности, в трейлере можно увидеть архивные кадры и отрывки записей с концертов.

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Теги: #фильм#компания Apple