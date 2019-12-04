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Режиссер "Дэдпула-2" снял рождественский рекламный ролик для Apple

09:59, 04 декабря 2019
Кино и музыка
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На видео показана битва снежками \ скриншот с видео

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Рекламный ролик, продолжительностью полторы минуты, был снят на iPhone 11 Pro. На видео показывается эффектное сражение снежками между девочкой и ее старшим братом и их друзьями. Битва заканчивается хэппи-эндом.

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Теги: #реклама#режиссер#компания Apple