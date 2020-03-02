Евровидение 2020: букмекеры изменили фаворита и ухудшили прогноз для Украины
18:44, 02 марта 2020Кино и музыка
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Букмекеры прогнозируют, что Украина не попадет в двадцатку.
Группа Go_A будет представлять украину на Евровидении в Нидерландах / фото УНИАН
Букмекеры обновили свой прогноз относительно победителя Евровидения 2020 и места, которое займет Украина на нынешнем песенном конкурсе.
Об этом сообщается на Facebook-странице Евровидение Украина.
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Согласно прогнозу, у букмекеров сменился фаворит. Теперь они прогнозируют победу Исландии, которая после выходных обогнала Литву и подвинула ее на вторую строчку.
Третье место пока за Румынией. Италия занимает четвертую позицию, а замыкает пятерку Россия.
В то же время Украина в этом рейтинге 23-я.
facebook/eurovision.evrobachennya
Как сообщал УНИАН, Украину в Роттердаме на Евровидении 2020 года будет представлять группа Go_A. После того, как этот коллектив стал победителем Национального отбора на Евровидение 2020, букмекеры прогнозировали Украине 18-е место.
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