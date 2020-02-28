"Голос страны-10": в последний день слепых прослушиваний все тренеры укомплектуют свои команды

У Дана Балана осталось пять свободных мест в команде, а у Тины Кароль всего два места.

«Голос страны-10» продолжает удивлять сильными голосами и необычными тембрами. В это воскресенье будет самый драматичный эфир, ведь мест в командах оставалось мало. По результатам шестого дня слепых прослушиваний, MONATIK и ПТП с NK закрыли свои команды. У Дана Балана осталось пять свободных мест в команде, а у Тины Кароль всего два места. Пока ни один тренер не воспользовался возможностью добавить экстра-участника в свою команду.

На шоу придет победитель онлайн-конкурса #другийшанс Михаил Фиськович. Напомним, согласно правилам проекта #другийшанс, все желающие, кто не смог пройти дальше на этапах слепых прослушиваний в девятом сезоне, или те, кто побоялся выступить на главной музыкальной сцене страны, могли испытать себя в онлайн-отборе. Главный приз - автоматическое участие в слепых прослушиваниях в «Голосі країни -10». В финальном вокальном поединке ровенский музыкант Михаил Фиськович конкурировал с MASAZH band. Вокалисты выполнили задание онлайн-тренера и спели песню группы Imagine Dragons «Next to me», но зрители путем голосования в социальных сетях отдали победу Михаилу. Для слепых прослушиваний вокалист выбрал «Пісню про пісню», а вот сможет ли он развернуть тренерские кресла и пройти дальше, станет известно уже в воскресенье.

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На сцену главного вокального шоу выйдет Татьяна Игнатенко. Девушка девять лет подряд приходила на кастинг «Голоса страны» и каждый раз слышала отказ: «Тогда мне не хватало вокальных данных. Моя жажда попасть в шоу настолько сильная, что несмотря на все неудачи, я не позволила себе сдаться. Я начала работать над собой еще больше, стала сильнее, увереннее в себе. Я разорву эту сцену, чтобы развернуть одно из кресел. Я просто не прощу себе еще одно поражение». Покорить наставников девушка попытается с хитом Evanescence «Bring me to life».

На сцену главной битвы эпохи выйдет и Анастасия Балог, которая споет одну из самых популярных песен слепых прослушиваний в этом сезоне - Billie Eilish «Bad guy». «Я поклонница самого харазматичного тренера - Дана Балана. Он меня вдохновляет, потому что очень творческий человек, он - космос. У Дана большая аудитория поклонниц. Каждый раз вся наша фан-группа ждет его после съемок, чтобы сфотографироваться, взять автограф, снять видео. Это моя основная мечта - попасть в команду моего любимого тренера. Я разорву эту сцену, чтобы он услышал меня и развернулся». Сможет ли девушка поразить своими вокальными способностями Дана Балана, зрители узнают уже в воскресенье.

Выйдет на сцену слепых прослушиваний и Роман Сасанчин. Впервые десятилетний Рома пришел на слепые прослушивания вокального шоу «Голос. Діти» семь лет назад. Тогда к нему не повернулся ни один тренер, а когда после завершения выступления все красные кресла развернулись, мальчик ошибочно подумал, что смог поразить всех звездных тренеров. И только за кулисами мама объяснила, что на самом деле он не прошел дальше в шоу. Роман, как и обещал, пришел на проект снова и стал участником второго сезона проекта «Голос. Дети». Он смог не только развернуть все красные кресла, но и получить заветный кубок победителя в команде тренера Тины Кароль. Сейчас Роману 17 лет, он учится в Теребовлянском колледже культуры и искусств и продолжает заниматься любимым делом - музыкой. Юноша пришел на проект снова, чтобы начать новый этап. Парень споет хит Alessandro Safina «Luna tu».

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В новом выпуске на сцену слепых прослушиваний выйдет и 24-летний волонтер корпуса мира из Нью-Йорка - Джамал Марселино. Парень надеется занять экстра-место в команде ПТП и NK с песней певца Ed Sheeran. Также зрителей и тренеров ждет эмоциональное выступление 33-летней одесситки Тамары Балюк, которая исполнит хит Lady Gaga «Shallow». Она певица и мать двоих детей. Придет на шоу и 20-летняя Анна Трубецкая, которая мечтает повторить творческий путь Тины Кароль. Для слепых прослушиваний она выбрала песню «Полюс притяжения». Смогут ли участники занять последние места в командах тренеров, станет известно уже в воскресенье.

Десятый юбилейный сезон главного вокального шоу «Голос країни» продолжает удерживать высокий интерес аудитории не только среди телезрителей, но и среди пользователей социальных сетей. Выступления участников уверенно держатся в трендах YouTube и набирают рекордные просмотры. Всего с начала нового сезона на официальном канале YouTube было больше 100 000 000 просмотров. Так, видео выступления на слепых прослушиваниях Индиры Едильбаевои набрало уже 3 миллиона просмотров, а видео выступления Даниэля Салема - более 2 миллионов просмотров.

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