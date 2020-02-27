В Киев едет скандальный российский рэпер Face

Face считается одним из главных оппозиционных музыкантов в России.

Впервые в карьере скандальный российский рэпер Face отправляется в большой тур по Украине.

Об этом сообщается на странице организаторов в Facebook.

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Концерт пройдет 11 сентября в Зеленом театре в Киеве.

Face пришел в музыкальный бизнес из "ВКонтакте" со знаменитой песней-мемом "Гоша Рубчинский". Это случилось в 2016 году. Композиция быстро разлетелась, а в течение следующих двух лет рэпер безостановочно выпускал новые мини-альбомы и видеоклипы.

Face считается одним из главных оппозиционных музыкантов в России.