В Киев едет скандальный российский рэпер Face
14:33, 27 февраля 2020Кино и музыка
155 0
Face считается одним из главных оппозиционных музыкантов в России.
Концерт пройдет 11 сентября в Зеленом театре в Киеве / Instagram Face
Впервые в карьере скандальный российский рэпер Face отправляется в большой тур по Украине.
Об этом сообщается на странице организаторов в Facebook.
Читайте такжеПевец из Украины открестился от поездки на Евровидение от России
Концерт пройдет 11 сентября в Зеленом театре в Киеве.
Face пришел в музыкальный бизнес из "ВКонтакте" со знаменитой песней-мемом "Гоша Рубчинский". Это случилось в 2016 году. Композиция быстро разлетелась, а в течение следующих двух лет рэпер безостановочно выпускал новые мини-альбомы и видеоклипы.
Face считается одним из главных оппозиционных музыкантов в России.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter