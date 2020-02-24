Линдси Лохан сыграет с Микки Рурком в триллере "Проклятый"

Начало съемок запланировано на лето этого года, а вот о дате выхода пока не сообщается.

Актриса Линдси Лохан возвращается в большое кино - она присоединится к Микки Рурку в триллере с элементами сверхъестественного "Проклятый" (Cursed). Читайте такжеВ "продолжении" культового фильма "Брат" сыграет Микки Рурк Режиссером нового фильма стал Стивен Р. Монро, снявший хоррор-дилогию "Я плюю на ваши могилы", сообщает The Hollywood Reporter. Сюжет развернется вокруг сбежавшего из психбольницы пациента-социопата, который захватил в заложники пятерых людей и угрожает их убить. Детектив полиции (Линдси Лохан) и знаменитый психиатр (Микки Рурк) объединяют усилия, чтобы предотвратить убийства и вернуть больного в больницу. Начало съемок запланировано на лето этого года, дата выхода картины пока не сообщается.

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