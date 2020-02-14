"На уровне лучших работ Запада": Каменских покорила сеть клипом к новой испаноязычной песне (видео)

Трек она записала в дуэте с испанским певцом Juan Magan.

Украинская певица Настя Каменских, она же NK, выпустила клип на новую испаноязычную песню под названием Lollipop. Трек она записала в дуэте с испанским певцом Juan Magan.

Клип опубликован на канале певицы в YouTube.

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"Большая гордость поработать с Juan Magan, который признан во всем мире за его весомую роль в развитии жанра "Electro Latino", - отметила Каменских.

"Не зря столько времени ждали этот шедевр. Настя вы умничка! Продолжайте в том же ритме и Грэмми будет ваш", "Клип на уровне лучших работ Запада. Присутствует настоящая эстетика. Нет куч денег, оголённых тел, машин, бессмысленных понтов и наигранного пафоса. Просто потрясно. Спасибо огромное за все усилия", "Очередная бомба от NK", "Язык непонятен, но от этого песня, хуже не стала. Образы Насти, просто огонь. Какая красивая", - похвалили пользователи новую работу Каменских.

Хуан Мануэль Маган Гонсалес - испанский продюсер, певец, ремиксер и ди-джей электронной танцевальной музыки, признанный во всем мире за его вклад в категорию музыки "Electro Latino".