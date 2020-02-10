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Появился новый трейлер фильма ужасов "Человек-невидимка" (видео)

10:59, 10 февраля 2020
Кино и музыка
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Главную роль в картине играет звезда "Рассказа служанки" Элизабет Мосс / фото: UNIVERSAL PICTURES

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В новой экранизация после загадочной смерти успешного бизнесмена его жена наконец освобождается от издевательств и насилия. Но свобода окажется призрачной - молодую вдову начинает преследовать невидимая жестокая сущность. Женщина подозревает, что "смерть" мужа была лишь частью его жуткого высокотехнологичного проекта.

Главную роль в картине играет звезда "Рассказа служанки" Элизабет Мосс. Роль самого Человека-невидимки исполнил Оливер Джексон-Коэн ("Призраки дома на холме"). 

В картине также снимались Элдис Ходж, Харриет Дайер и Сторм Рид. Постановкой занимается режиссер Ли Уоннелл ("Пила"), он же написал сценарий. 

Премьера фильма "Человек-невидимка" в Украине состоится 27 февраля 2020 года.

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Теги: #фильмы#премьера