Появился новый трейлер фильма ужасов "Человек-невидимка" (видео)

Премьера фильма "Человек-невидимка" в Украине состоится 27 февраля 2020 года.

Студия Universal опубликовала второй трейлер фильма ужасов "Человек-невидимка", основанного на одноименном романе Герберта Уэллса.

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В новой экранизация после загадочной смерти успешного бизнесмена его жена наконец освобождается от издевательств и насилия. Но свобода окажется призрачной - молодую вдову начинает преследовать невидимая жестокая сущность. Женщина подозревает, что "смерть" мужа была лишь частью его жуткого высокотехнологичного проекта.

Главную роль в картине играет звезда "Рассказа служанки" Элизабет Мосс. Роль самого Человека-невидимки исполнил Оливер Джексон-Коэн ("Призраки дома на холме").

В картине также снимались Элдис Ходж, Харриет Дайер и Сторм Рид. Постановкой занимается режиссер Ли Уоннелл ("Пила"), он же написал сценарий.

Премьера фильма "Человек-невидимка" в Украине состоится 27 февраля 2020 года.