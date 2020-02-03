Marvel показала тизер предстоящих сериалов о Локи, Зимнем солдате и Ванде (видео)

Сериалы выйдут в 2020-м и 2021-м году.

Во время Супербоула показали первый ролик о сериалах Marvel, которые выйдут на Disney+. Их будет три: "Сокол и Зимний солдат", "Локи" и "Ванда/Вижн".

"Сокол и Зимний солдат" (в главных ролях Энтони Маки и Себастьян Стэн) стартует в конце 2020 года, "Локи" с Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном, а также "Ванда/Вижн" (Элизабет Олсен, Пол Беттани) – в 2021-м.