Marvel показала тизер предстоящих сериалов о Локи, Зимнем солдате и Ванде (видео)
12:22, 03 февраля 2020Кино и музыка
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Сериалы выйдут в 2020-м и 2021-м году.
"Локи" с Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном выйдет в 2021-м году / kino-teatr.ua
Во время Супербоула показали первый ролик о сериалах Marvel, которые выйдут на Disney+. Их будет три: "Сокол и Зимний солдат", "Локи" и "Ванда/Вижн".
"Сокол и Зимний солдат" (в главных ролях Энтони Маки и Себастьян Стэн) стартует в конце 2020 года, "Локи" с Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном, а также "Ванда/Вижн" (Элизабет Олсен, Пол Беттани) – в 2021-м.
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