Перчинки из Spice Girls возвращаются: звезды 90-х отправляются в турне (видео)
14:09, 22 мая 2019Кино и музыка
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Турне должно начаться уже через 2 дня.
Одна из самых популярных британских поп-групп 90-х годов провела последние репетиции перед масштабным турне.
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Оно должно начаться уже через 2 дня. Концерты солистки Spice Girls сыграют только на территории Соединенного Королевства и Ирландии. Однако не в полном составе.
Как сообщал УНИАН, 19 мая стало известно, что Браун попала в лондонскую больницу.
«Я не могу ничего видеть. Я полностью ослепла», - утверждала она. Ей оказали медицинскую помощь и рекомендовали остаться в больнице, однако она уехала, чтобы продолжить репетиции с группой.
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