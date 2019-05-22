Перчинки из Spice Girls возвращаются: звезды 90-х отправляются в турне (видео)

Турне должно начаться уже через 2 дня.

Одна из самых популярных британских поп-групп 90-х годов провела последние репетиции перед масштабным турне.

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Оно должно начаться уже через 2 дня. Концерты солистки Spice Girls сыграют только на территории Соединенного Королевства и Ирландии. Однако не в полном составе.

Как сообщал УНИАН, 19 мая стало известно, что Браун попала в лондонскую больницу.

«Я не могу ничего видеть. Я полностью ослепла», - утверждала она. Ей оказали медицинскую помощь и рекомендовали остаться в больнице, однако она уехала, чтобы продолжить репетиции с группой.

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