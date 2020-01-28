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Появился дублированный трейлер нового фильма с Джеки Чаном (видео)

15:07, 28 января 2020
Кино и музыка
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Джеки Чан исполнит главную роль / скриншот

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Режиссером фильма выступил Стэнли Тун.

По сюжету, в Великобритании группа наемников "Арктические волки" похищает китайского бизнесмена и его дочь. Единственная надежда на спасение заложников - международная тайная охранная компания "Авангард", которая имеет на вооружении все новейшие достижения науки и техники.

В украинский прокат "Авангард" выйдет 23 апреля 2020 года.

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Теги: #актер#кино