Появился дублированный трейлер нового фильма с Джеки Чаном (видео)

В украинский прокат "Авангард" выйдет 23 апреля 2020 года.

В сети появился дублированный трейлер боевика "Авангард" с Джеки Чаном в главной роли.

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Режиссером фильма выступил Стэнли Тун.

По сюжету, в Великобритании группа наемников "Арктические волки" похищает китайского бизнесмена и его дочь. Единственная надежда на спасение заложников - международная тайная охранная компания "Авангард", которая имеет на вооружении все новейшие достижения науки и техники.

В украинский прокат "Авангард" выйдет 23 апреля 2020 года.