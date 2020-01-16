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Netflix представил финальный трейлер мультсериала "Конь БоДжек" (видео)

11:05, 16 января 2020
Кино и музыка
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Вторая часть финального сезона появится на Netflix 31 января / скриншот

Читайте такжеВторой сезон "Ведьмака": опубликованы фото первых локацийРолик размещен на YouTube-канале Netflix.

По словам создателей сериала, они изначально хотели закончить его так, как и закончили.

Первая часть финального сезона (всего в нем 16 эпизодов) вышла 25 октября, а вторая появится на Netflix 31 января.

Как известно, мультсериал «Конь БоДжек» впервые вышел на Netflix в августе 2014 года. В шоу рассказывается о жизни вечно недовольного антропоморфного коня по имени БоДжек, который в прошлом был звездой ситкома.

Ранее УНИАН сообщал, как в новом эпизоде «Южного парка» показали номер телефона, который оказался реальным.

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Теги: #мультфильм#сериалы Netflix