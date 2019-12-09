В новом эпизоде "Южного парка" показали номер телефона, который оказался реальным

Номер принадлежит одному из жителей городка Фарватер штата Колорадо.

Создатели «Южного парка» в новой серии случайно указали реально существующий номер телефона. В итоге этот эпизод мультсериала оказался фатальным для одного из жителей городка Фарватер штата Колорадо.

Об этом пишет Mashable.

Читайте такжеКитайский интернет «зачистили» от любых упоминаний о сериале «Южный парк»Хотя шутки сатирического мультсериала часто демонстративно создаются за чей-то счёт, в сериях то и дело используются актуальная повестка и гротескные образы известных личностей – на этот раз создатели эпизода случайно привлекли к сюжету реального человека.

Так, в новом эпизоде под названием «Основной кабель» транслировался рекламный ролик, в котором стриминговые сервисы призывали приобретать права на фейковые спин-офф шоу PC Babies и The Scott Malkinson Show. В этом ролике был показан случайный телефонный номер, по которому нужно было позвонить заинтересованным покупателям.

Фанаты сериала решили, что нужно по нему позвонить. Оказалось, что этот номер действительно существует.

Ранее УНИАН сообщал, как жительницу Ивано-Франковска затерроризировали поклонники сериала «Слуга народа».