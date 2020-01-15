Сериал "Властелин колец": стали известны имена актеров

Когда выйдет сериал по мотивам "Властелина колец", пока не сообщается.

Компания Amazon назвала имена актеров, которые сыграют в сериале по мотивам культового фэнтези Джона Рональда Руэла Толкиена "Властелин колец".

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Список из 15 актеров опубликован на странице проекта в Twitter.

"После долгих поисков по всему миру мы рады представить первый состав потрясающих актеров, которые примут участие в сериале. Это не только невероятно талантливые мужчины и женщины, но и часть новой команды, которая без устали трудится над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в Средиземье ради фанатов по всему свету", - отметили создатели.

В частности, в проекте снимутся: Роберт Арамайо, Овайн Артур, Назанин Бониади, Чарли Викерз, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Эма Хорват, Маркелла Кавена, Дэниэл Вейман, Джозеф Моул, Тайро Мухафидин, София Номвете, Меган Ричардс, Дилан Смит