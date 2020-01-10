Украинский фильм "Посторонний" получил престижную награду на кинофестивале в США

В целом, у ленты на счету уже восемь наград.

В Лос-Анджелесе на Международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival украинская лента «Посторонний» победила в номинации «лучший оригинальный сценарий».

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Читайте такжеHBO снимет мини-сериал по фильму "Паразиты"Отмечается, что режиссером и автором сценария ленты является Дмитрий Томашпольский. Это уже вторая награда «Постороннего» за сценарий: первая была добыта в Колумбии, на Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia в Боготе.

В целом, на счету фильма восемь наград международных кинофестивалей в Японии, Канаде, США и Колумбии. Мировое путешествие «Постороннего» продолжается.

В украинском кинопрокате «Посторонний» ожидается в 2020 году.

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