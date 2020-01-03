Вышел трейлер фэнтезийного хоррора "Гретель и Гензель" (видео)

В главных ролях фильма задействована звезда хоррора "Оно" София Лиллис, а также актеры Сэмми Лики, Элис Крайдж.

Появился первый официальный трейлер фэнтезийного хоррора Оза Перкинса «Гретель и Гензель», снятого по сказке братьев Гримм.

Читайте такжеNetflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 годаРолик опубликован на YouTube-канале Orion Pictures.

В главных ролях фильма задействована звезда хоррора «Оно» София Лиллис, а также актеры Сэмми Лики, Элис Крайдж.

По сюжету главная героиня Гретель отправляется вместе со своим младшим братом Гензелем в опасное путешествие по темному лесу в поисках пищи. Герои попадают в гости к таинственной пожилой женщине, которая оказывается ведьмой. Прогулка оборачивается настоящим кошмаром, поскольку им придется вступить в неравную схватку с ужасающим злом.

Как известно, премьера фильма состоится 30 января 2020 года.

Ранее УНИАН сообщал, что опубликован трейлер сиквела хоррора «Тихое место».