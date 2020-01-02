Лобода в мини-платье показала новогоднюю премьеру (видео)

Певица разместила небольшое видео, на котором показала новый экстраординарный наряд.

Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что и показывает на своих страницах в социальных сетях.

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На этот раз в Инстаграм певица решила показать лучшие кадры со своего новогоднего выступления. Так, певица разместила небольшое видео, на котором показала новый экстраординарный наряд. Мини платье Светланы выгодно подчеркнуло ее формы, а золотистые сапоги придали еще больше пикантного вида.

"Новый Рим на @1tv. В Новогоднюю Ночь мы сделали премьеру !!! Я так люблю танцевать под эту песню. Хореографы постановщики, ну и..... Скоро клип. Ты ждёшь? Как тебе наши танцы ?", – спросила Лобода.