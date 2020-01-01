"Будем ходить строем, всех остальных уроем": Гребенщиков выпустил новую сатирическую песню (видео)

Слушатели заметили, что первые буквы в словах названия песни (ПВВ) совпадают с инициалами Путина.

Российский рок-музыкант Борис Гребенщиков 31 декабря выпустил песню «Пошёл Вон Вавилон», в которой поклонники музыканта заметили явные отсылки к политическим реалиям России.

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Слова песни можно расценивать как критику милитаризма:

«У нас материнская плата, церемониальная дата,

Чтобы уберечься от НАТО – положите каждому в постель солдата.

И мы будем ходить строем, всех остальных уроем,

И всем забором такое построим, что каждый поневоле станет героем»

В комментариях к видео с песней пользователи также заметили, что первые буквы в словах названия песни (ПВВ) совпадают с инициалами российского президента Путина.

Ранее фронтмен российской группы «Аквариум» Борис Гребенщиков записал песню «Вечерний М», посвященную российской пропаганде.