"Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество": зрелищная сказка от Сашка Лирника для всей семьи (обзор)

"Что это за отвратительное место? Московия что ли?", - спрашивает, оказавшись в аду, главный герой картины.

Украинский кинематограф в последнее время переживает небывалый подъем. За прошлый год вышло много фильмов, посвященных украинским воинам, легендарным героям и повстанцам. Некоторые из них получились лучше, некоторые хуже, но радует одно - качественных фильмов об украинских героях, снятых украинцами становится все больше.

А накануне Рождества украинские кинематографисты решили порадовать зрителей настоящей рождественской сказкой, способной побороться с "Вечерами на хуторе близ Диканьки" под названием "Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество".

Фильм был снят по сценарию известного украинского сказочника Сашка Лирника по мотивам его произведения "О старом казаке, рождественском черте, четыре рога и казацкий род".

Читайте также"Шпионы под прикрытием": драйвовый мультик для всей семьи в стиле Джеймса Бонда (обзор)Это причудливая история, которая рассказывает о рае и аде и в которой в мире меж украинских казаков живут еще домовые и ведьмы, а время от времени наведываются и черти. В лучших традициях Котляревского и Гоголя "Адская Хоругвь" во всей красе показывает зрителю разнообразную нечисть из древних украинских сказаний и легенд.

Фильм действительно получился настоящей сказкой: поучительной, доброй, без жестоких сцен насилия. При этом он не выглядит слишком детским. Хотя фильм и получился очень смешным и с хорошим юмором (одна только фраза, "Что это за отвратительное место? Московия что ли?", сказанная казаком в аду чего стоит) он содержит и глубокие сакральные для каждого украинца вещи. Наконец-то, их показали не несчастными и угнетенными, а свободными и крутыми. Они владеют боевыми искусствами, знают много языков и самое главное - готовы поделиться этими знаниями со слабыми.

Фильм подкупает своими интересными персонажами, яркими костюмами и прекрасным юмором. Хотя есть у него и слабое место - графика. Несколько раз случалось, что спецэффекты вызвали смешки у зрителей в зале. Например, финальная схватка выглядела уж слишком по-детски, особенно когда зрителей уже разбаловали такие мастодонты мира фэнтези как "Игра престолов" и недавно показанный "Ведьмак". Однако пока украинское кино не может даже отдаленно похвастаться такими бюджетами как в Голливуде, это можно простить. К счастью, у фильма и так есть все необходимое для успеха - интересный сюжет и хорошие актеры.

В прокат картина выйдет с 1 января 2020 года.

Главные роли в картине сыграли Константин Линартович, Григорий Бакланов, Леся Самаева, Александр Пожарский, Владимир Заднепровский, Диана Розовлян и другие.

А первыми картину смогли увидеть зрители кинотеатра "Синема-Сити".

Ольга Броскова