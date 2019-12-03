Актеры рассказали о съемках сериала "Папик" (видео)

Актеры сериала рассказали, похожи ли они на своих персонажей.

В эфире 1+1 стартовал комедийный сериал "Папик". Премьера состоялась накануне, впереди еще 15 серий отличного юмора и интересных историй.

Как снимался сериал, что актеры Станислав Боклан и Дарья Петрожицка могут рассказать о закулисье съемочной площадки и своих персонажей, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

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Главный герой сериала - харизматичный пенсионер Александр Меркулов (Станислав Боклан), который в молодости был известным актером. Но сегодня он потерял популярность и любовь своих фанаток. Тоскуя за юностью и успешной карьерой, доведенный до отчаяния пенсионер хочет свести счеты с жизнью. Но перед смертью решает напоследок сходить в модный барбершоп и сделать стильную прическу.

В хипстерском салоне мужчина расслабляется и его тянет на последнюю веселое приключение в жизни. Так, уже отрываясь в одном из ночных клубов, он знакомится с девушкой — охотницей на "папиков" Лизой (Дарьей Петрожицкой), которая принимает его за успешного миллионера.

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