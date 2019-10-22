Опубликован первый трейлер комедии "Скажене весілля 2" (видео)

Сюжет ленты стал более динамичным, события – еще более непредсказуемыми, а любимые герои и их поступки – максимально бешеными.

В сети появился первый официальный трейлер комедии "Скажене Весілля 2".

Сюжет ленты стал более динамичным, события – еще более непредсказуемыми, а любимые герои и их поступки – максимально бешеными.

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"Нам повезло работать с очень талантливыми сценаристами, которые вопреки устоявшимся законам кинематографа написали для сиквела просто фантастический сюжет. Поэтому задачей первого трейлера было передать это безумное настроение, показать возможности второй части ленты, однако не раскрывать главных моментов истории", – прокомментировал продюсер картины и исполнитель роли Назария Запухляка Юрий Горбунов.

Музыкальной темой первого трейлера стал новый хит группы MOZGI "СВ2", премьера которого состоялась в конце прошлой недели. Песня также стала первым официальным саундтреком фильма "Скажене Весілля 2".

Услышать ее можно будет во время одного из самых ярких эпизодов фильма – сцены бешеной погони со стрельбой, спецотрядом и настоящим парадом автомобилей. Кто же будет самым быстрым: ретро-бусик, мотоцикл или одни очень парадные "Жигули" – зрители увидят уже совсем скоро в кино.