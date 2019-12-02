Художник по костюмам сериала "Ведьмак" рассказал историю их создания

Дизайнер костюмов для сериала Netflix "Ведьмак" Тим Аслам опубликовал на своем сайте галерею с изображением одежды, в которую будут одеты персонажи.

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Кроме того, турецкому изданию Episode он рассказал об истории и событиях, которые повлияли на их создание, передает 112.ua с сылкой на redanianintelligence. По его словам, костюмы персонажей будут рассказывать об их развитии. "Цири начинает путешествие, будучи наследницей престола. Она становится молодой женщиной. Ее первый костюм позиционирует ее как модную и благородную леди, но после побега ее наряд становится более практичным, так как ей предстоит много сцен, где она убегает. Поэтому мы использовали широкие юбки, чтобы ей было удобно во время экшн-сцен. С другой стороны, в наряде есть детская хрупкость. После побега она остается одна и не знает, что ее окружает", - рассказал художник по костюмам принцессы Цири.

Что касается чародейки Йеннифэр, то она будет носить смелые вещи, как символ ее уверенности.

"В отличие от Цири в самом начале она ведет себя робко и неуверенно. Йеннифэр точно не знает, какими силами обладает. Она подвергалась гонениям даже от собственной семьи, поэтому мы создали для нее фермерский наряд: грязный и неопрятный. Потом она меняется в Аретузе, становится уверенной в себе. Ее наряд будет это отображать - она носит смелые вещи, это символ ее уверенности. В книгах Йеннифэр носит только черный, белый и серый, чтобы усилить ощущение власти. Поэтому для меня было вызовом создать для нее разнообразные костюмы, используя ограниченную палитру", - поделился дизайнер.

Как отметил Тим Аслам, задачей при создании костюмов для главного героя - Геральта, было сделать его сексуальным и диким.

"Мы начали с книжных описаний. Я также изучил доспехи древних западных цивилизаций, период Средневековья. Черные доспехи из кожи в такое время не существовали - доспехи из кожи были в древнем Китае и Риме. Однако это фэнтези, так что тут важен внешний вид. Тяжелые доспехи с шипами из книг звучат здорово, но в реальности очень непрактичны. Нашей задачей было сделать Геральта сексуальным и диким. Он должен побеждать всех на своем пути и демонстрировать прекрасное тело. Его костюмы и доспехи со временем износятся из-за событий сериала, поэтому он часто меняет внешний вид. Но у всего этого есть определенный стиль", - отметил Аслам.

Также дизайнер подчеркнул, что самыми сложными в создании после Геральта были доспехи нильфгаардцев.

"Самые сложные доспехи после Геральта. Они должны были казаться пугающими и странными. Эта броня описывается как доспехи с символом солнца. Было бы просто превратить ее во что-то средневековое или эпохи Возрождения. Но я подумал, что этого недостаточно, чтобы выразить темную силу армии Нильфгаарда", - подытожил дизайнер по костюмам.

Шоураннером проекта, основанного на серии книг Анджея Сапковского, выступила Лорен Хиссрич. В главных ролях снялись Генри Кавилл, Фрейя Алан, Аня Чалотра и др. Постановкой боев для первого сезона занимается словацкий каскадер Владимир Фурдик, наиболее известный по роли Короля Ночи из последних сезонов другой фэнтези-саги – "Игра престолов".

Сериал, который уже продлили на второй сезон, выйдет на Netflix 20 декабря этого года.