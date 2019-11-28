Зоозащитники хотят привлечь к ответственности авторов фильма «История Лизы» за жестокую сцену

Пользователи соцсетей возмущены кадрами из утопления щенков.

Недавно в украинский прокат вышел фильм режиссера и сценариста Александра Жовны «История Лизы», снят при поддержке Госкино и Министерства культуры Украины.

Как пишет "Детектор Медиа", вскоре в соцсетях разгорелся скандал, связанный с лентой.

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На официальной странице организации защитников животных UAnimals в Фейсбуке выложили официальный трейлер фильма, в одной из сцен которого показаны утопающие щенки. Зоозащитники требуют привлечь к ответственности создателей фильма и подчеркивают, что, по их информации, кадры не есть графикой и утопающие щенки в кадре реальные.

«Мы рады развитию украинского кино, впрочем, зафиксированное на видео является фактом жестокого отношения к животным, – говорится в заявлении зоозащитников на Фейсбуке. – Авторы этого должны понести ответственность! Готовим заявление о преступлении и требуем объяснений от режиссера Александр Жовны и Госкино Украины, при поддержке которого выходит лента».

Напомним, что «История Лизы» – полнометражная игровая картина производства украинской компании «Трумэн Продакшн». Проект с рабочим названием «Сладкая иллюзия жизни» стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино Украины. Автором сценария и режиссером фильма является Александр Жовна, продюсером – Валерий Калмыков. Государственная финансовая поддержка проекта составляет 3 млн 704,5 тыс. грн. Общая стоимость производства фильма – 7 млн 409 тыс. 52 грн.

В июле 2019 года стало известно, что права на телевизионные показы и размещение на платформе VOD в странах Центральной Европы фильма приобрела компания HBO.