Опубликован спецролик к девятому эпизоду "Звездных войн"

В украинский прокат картина "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" выйдет 19 декабря.

После презентации постеров с персонажами девятого эпизода "Звездных войн", в сети появился специальный ролик фильма Джей Джей Абрамса, который выйдет под названием "Восхождение Скайуокера".

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В видео вошли кадры со съемок новой части, а также многочисленные отсылки к франшизе. Звезды саги обсуждают влияние творения Джорджа Лукаса на современность,передает 112.ua.

Девятый эпизод завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю семьи Скайуокеров. В нем Марк Хэммил в последний раз сыграет роль Люка Скайуокера.

В новом эпизоде появится актриса Кэрри Фишер (принцесса Лея Органа), скончавшаяся в конце 2016 года от остановки сердца. В фильме "Звездные войны. Эпизод IX" будут использованы кинозаписи с участием Кэрри Фишер, сделанные во время съемок седьмого эпизода.

В украинский прокат картина "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" выйдет 19 декабря 2019 года.