Постаревшие "друзья" Моника и Чендлер сделали совместное селфи спустя 25 лет (фото)

Угадайте, с кем я сегодня обедаю? А я знаю! Могу ли я быть настолько счастливой, подписала фото Кортни Кокс.

Исполнительница роли Моники в американском сериале «Друзья» Кортни Кокс выложила на своей странице в Instagram фотографию со своим коллегой Мэттью Перри (в сериале – Чендлер).

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На фото заметно, насколько «друзья» постарели за 25 лет после съемок сериала: Чендлер появился перед пользователями с седеющими волосами, а на улыбающемся лице Моники проступили морщины.

«Угадайте, с кем я сегодня обедаю? А я знаю! Могу ли я быть настолько счастливой?», – подписала фотографию Кортни Кокс.

Как сообщал УНИАН, ироничные и трогательные пасхалки, посвященные героям сериала «Друзья», появились в Google. Их сделали к юбилею шоу, первая серия которого вышла на экраны 22 сентября 1994 года.