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Опубликован трейлер нового мультфильма от студии Pixar (видео)

18:05, 07 ноября 2019
Кино и музыка
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Премьера мультфильма назначена на 18 июня 2020 года / скриншот

Это история школьного учителя музыки по имени Джо Гарднер. Главный герой мечтает стать джазовым музыкантом. Но по сюжету учитель случайно погибает - и тогда его душа попадает в мир, называемый «You Seminar» («Твой семинар»). Там Гарднер открывает в себе новые таланты и увлечения - и все, чтобы позже переродиться и стать душой другого новорожденного ребенка.

Режиссер мультфильма - один из самых известных авторов Pixar Пит Доктер, снявший «Головоломку» и получивший премию «Оскар» за мультфильм «Вверх». Также он писал сценарии для «ВАЛЛ-И», «Корпорации монстров» и нескольких частей «Истории игрушек».

Роли в «Душе» озвучили Тина Фей и Джейми Фокс.

Премьера мультфильма назначена на 18 июня 2020 года.

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Теги: #мультфильм#Pixar