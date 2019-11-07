Опубликован трейлер нового мультфильма от студии Pixar (видео)
18:05, 07 ноября 2019Кино и музыка
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Это история школьного учителя музыки по имени Джо Гарднер. Главный герой мечтает стать джазовым музыкантом.
Премьера мультфильма назначена на 18 июня 2020 года / скриншот
Студия Pixar опубликовала первый трейлер мультфильма «Душа».
Это история школьного учителя музыки по имени Джо Гарднер. Главный герой мечтает стать джазовым музыкантом. Но по сюжету учитель случайно погибает - и тогда его душа попадает в мир, называемый «You Seminar» («Твой семинар»). Там Гарднер открывает в себе новые таланты и увлечения - и все, чтобы позже переродиться и стать душой другого новорожденного ребенка.
Режиссер мультфильма - один из самых известных авторов Pixar Пит Доктер, снявший «Головоломку» и получивший премию «Оскар» за мультфильм «Вверх». Также он писал сценарии для «ВАЛЛ-И», «Корпорации монстров» и нескольких частей «Истории игрушек».
Роли в «Душе» озвучили Тина Фей и Джейми Фокс.
Премьера мультфильма назначена на 18 июня 2020 года.
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