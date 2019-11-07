Опубликован трейлер нового мультфильма от студии Pixar (видео)

Это история школьного учителя музыки по имени Джо Гарднер. Главный герой мечтает стать джазовым музыкантом.

Студия Pixar опубликовала первый трейлер мультфильма «Душа».

Это история школьного учителя музыки по имени Джо Гарднер. Главный герой мечтает стать джазовым музыкантом. Но по сюжету учитель случайно погибает - и тогда его душа попадает в мир, называемый «You Seminar» («Твой семинар»). Там Гарднер открывает в себе новые таланты и увлечения - и все, чтобы позже переродиться и стать душой другого новорожденного ребенка.

Режиссер мультфильма - один из самых известных авторов Pixar Пит Доктер, снявший «Головоломку» и получивший премию «Оскар» за мультфильм «Вверх». Также он писал сценарии для «ВАЛЛ-И», «Корпорации монстров» и нескольких частей «Истории игрушек».

Роли в «Душе» озвучили Тина Фей и Джейми Фокс.

Премьера мультфильма назначена на 18 июня 2020 года.