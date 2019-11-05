Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки Marvel из-за угрозы взрыва

Съемки фильма проходят в пустыне, расположенной в Национальном парке Каралехо на острове Фуэртевентура.

Со съемочной площадки на острове Фуэртевентура (Канарский архипелаг) из-за угрозы детонации снаряда, оставшегося на месте немецкой военной базы времен Второй мировой войны, эвакуировали съемочную группу фильма «Вечные» студии Marvel.

Об этом пишет издание The Sun.

Читайте такжеЛучшие фильмы 2019: топ кинопремьер, которые должен увидеть каждый (видео)Среди эвакуированных были актеры Анджелина Джоли и Ричард Мэдден.

«Было очень страшно. Конечно, бомба пролежала в земле нетронутой десятки лет, но кто знает, она могла бы взорваться, как только ее потревожили», – рассказал собеседник издания.

Отмечается, что в этот момент на съемочной площадке находились несколько выдающихся мировых звезд, и никто не хотел ими рисковать. Взрывотехники успешно обезвредили бомбу.

Известно, что в новом фильме студии Marvel Анджелина Джоли и Ричард Мэдден исполняют роли супергероев Серси и Икарис. Также в этом фильме будет играть звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон.

Как ранее сообщал УНИАН, вечером 30 сентября в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера фильма «Малефисента: Владычица тьмы» с Джоли в главной роли.