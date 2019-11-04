Украинский фильм о Крыме "Домой" поборется за номинацию премии "Золотой глобус"
Украинская лента крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" поборется за номинацию на премию Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".
Об этом сообщается на странице "Артхаус Трафик" в Instagram.
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Фильм "Домой" поборется за номинацию в категории "Лучший иноязычный фильм".
Украинский фильм присоединился к 93 фильмам из 65 стран. Лента о Крыме стала единственным украинским кандидатом в лонг-листе премии. В список также вошли новые работы таких мэтров мирового кино, как Франсуа Озона, Педро Альмодовара, Пон Джун Хо и братьев Дарденн.
Как сообщал УНИАН, полнометражная лента "Домой" (Homeward) Наримана Алиева номинирована от Украины на премию Американской киноакадемии "Оскар".