Украинский фильм о Крыме "Домой" поборется за номинацию премии "Золотой глобус"

Лента крымскотатарского режиссера Наримана Алиева стала единственным украинским кандидатом в лонг-листе премии.

Украинская лента крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" поборется за номинацию на премию Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".

Об этом сообщается на странице "Артхаус Трафик" в Instagram.

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Фильм "Домой" поборется за номинацию в категории "Лучший иноязычный фильм".

Украинский фильм присоединился к 93 фильмам из 65 стран. Лента о Крыме стала единственным украинским кандидатом в лонг-листе премии. В список также вошли новые работы таких мэтров мирового кино, как Франсуа Озона, Педро Альмодовара, Пон Джун Хо и братьев Дарденн.

Как сообщал УНИАН, полнометражная лента "Домой" (Homeward) Наримана Алиева номинирована от Украины на премию Американской киноакадемии "Оскар".