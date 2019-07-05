Джамала представила новый танцевальный трек, записанный совместно с электро-проектом

Певица совместно с Cape Cod выпустила композицию "Крок".

Украинская певица Джамала, которая недавно представила клип, снятый в имении графини Уваровой на песню Solo, снова порадовала поклонников новой композицией.

Исполнительница представила совместную с электронным проектом Cape Cod композицию "Крок", над текстом которой она работала вместе с сонграйтеркой Александрой Макаровской.

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""Я уже давно наблюдаю за творчеством Cape Cod. Мне очень нравится, как его музыка меняется от релиза к релизу. Очень понравился и его последний альбом Echoes. Поэтому я обрадовалась, когда Макс прислал инструментальную демоверсию трека и сказал: "Вдруг тебе придет идея какой-то песни". Меня настолько вдохновило звучание, текст и музыка пришли моментально. Записали мы ее тоже очень быстро", - так прокомментировала новую работу певица.

По словам звезды, эта песня про влюбленность, про момент, когда ты окрылен и тебя переполняют эмоции. Может, твое чувство не взаимно, все равно в твоем сердце останется след, как хвост кометы.

Также совместную работу с Джамалой прокомментировал и Максим Сикаленко (Cape Cod).

"Лет 7-8 назад было лишь несколько артистов, которые выбивались на локальной поп-сцене из массы своей харизмой и индивидуальностью. Одним из таких артистов была Джамала. Поэтому, когда пришла идея сделать совместный трек, первой, к кому я постучал, была именно она. Через неделю после того, как я отправил первую версию трека, Джамала записала демо, которое в финальном варианте практически не изменилось. А дальше была запись на студии, скорость которого сравнима со скоростью света - все было записано с первого дубля", - отметил музыкант.