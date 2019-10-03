Стартовали съемки фильма по игре S.T.A.L.K.E.R.
На своей странице в Facebook Самойлов объяснял друзьям, что не появится на выставке “ИгроМир 2019” так как будет занят съемками фильма: “У меня в это время полный метр по Сталкеру”.
Этот комментарий подхватили журналисты и вскоре режиссер был вынужден дать официальный анонс.
По словам Самойлова экранизация игры S.T.A.L.K.E.R. находится на стадии препродакшена. “Да, работа над сценарием идет, идут пробные съемки и ведется подбор актеров... С какой кинокомпанией работаю - пока не скажу. Съемки большого кино процесс ой какой не быстрый! Так что говорить о дате релиза сейчас - восхитительно неуместно”, - заявил режиссер.
Создатели игры S.T.A.L.K.E.R. - украинская студия GSC Game World пока никак не комментирует съемки фильма.