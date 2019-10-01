Песня украинской группы стала самой популярной в России (видео)

Композиция "Плакала" получила наивысший балл (100).

Музыкальная композиция украинской группы стала самой популярной в России.

Такие данные опубликовал российский поисковый сервис Яндекс, сообщает ТАСС.

Согласно рейтингу, российские меломаны в течение года чаще всего искали текст песни украинской группы Kazka "Плакала".

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Популярность запросов в период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года оценивалась по 100-балльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Показатели имеет смысл сравнивать только в рамках одного рейтинга.

Композиция "Плакала" получила наивысший балл (100). В рейтинг на основе популярных запросов со словами "текст" и "песня" также вошли композиции "Детство" Rauf & Faik (36), "Незабудка" Тима Белорусских (29), "Юморист" Face (24), "Зацепила" Артура Пирожкова (17), "День Победы" в исполнении Льва Лещенко (17).

Ранее группа Kazka презентовала английскую версию своего нашумевшего хита "Плакала".