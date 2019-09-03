Новый Джокер объяснил, почему сбросил ради главной роли более 20 килограммов
12:33, 03 сентября 2019Кино и музыка
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Хоакин Феникс также несколько месяцев репетировал смех Джокера.
Кадр из фильма "Джокер"
Хоакин Феникс, который сыграл в новой ленте о Джокере, сбросил 23,5 килограммов ради новой роли.
Об этом актер рассказал в интервью The Hollywood Reporter.
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По словам Феникса, быстрое похудение очень помогло в работе, поскольку "начало сводить с ума".
Кроме того, актер несколько месяцев репетировал смех своего персонажа, прежде чем смог найти нужный тон. Причем иногда ему казалось, что ничего не получится.
Как сообщал УНИАН, на Youtube-канале Warner Bros Pictures опубликован финальный трейлер фильма «Джокер», посвященный культовому суперзлодею комиксов DC.
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