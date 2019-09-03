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Новый Джокер объяснил, почему сбросил ради главной роли более 20 килограммов

12:33, 03 сентября 2019
Кино и музыка
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Кадр из фильма "Джокер"

Об этом актер рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

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По словам Феникса, быстрое похудение очень помогло в работе, поскольку "начало сводить с ума".

Кроме того, актер несколько месяцев репетировал смех своего персонажа, прежде чем смог найти нужный тон. Причем иногда ему казалось, что ничего не получится.

Как сообщал УНИАН, на Youtube-канале Warner Bros Pictures опубликован финальный трейлер фильма «Джокер», посвященный культовому суперзлодею комиксов DC.

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Теги: #фильмы#актеры#Марвел