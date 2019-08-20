"Пускай не возвращаются": в сети возмущенны поездкой скандального дуэта ANNA MARIA на российский конкурс

Пользователи сети задаются вопросом, кто делегировал этих артистов представлять Украину на российском конкурсе.

Скандальный дуэт сестер-близняшек ANNA MARIA представит Украину на международном конкурсе "Новая Волна-2019", который пройдет на российском курорте Сочи.

Помимо сестер на конкурс от имени Украины также отправился певец TARAS. В сети возмущенны поездкой скандального дуэта в Россию и задаются вопросом, кто делегировал этих артистов представлять Украину на российском конкурсе.

"Украина разве не перестала участвовать в "Новой волне" после того, как конкурс больше не проводят в Юрмале, а проводят в РФ? Смысл туда ехать и потом рассказывать о большой любви к стране?", "Что Украина забыла в Сочи?", "Пусть от России себя выставляют, если им так хочется петь", "Удивляли бы своим творчеством, хитами, а не походами на скандальные конкурсы", "Находят способ выступать от Украины, даже когда Украина об этом не знает", "Эти запроданки не имеют права представлять Украину", "И кто это решил? Это тупость. Это сёстры не могут представлять Украину нигде и никогда. Лично себя да, но не Украину. И разве мы участвуем в конкурсах, которые проводит страна агрессор", - рассуждают в сети.

Читайте такжеМать скандальных Anna-Maria причастна к репрессиям в Крыму - Чийгоз

Как известно, ранее Украина выступала соорганизатором конкурса на ряду с Россией, Казахстаном и Латвией. Каждый год конкурс проходил в латвийском городе Юрмала. Однако после 2014 года конкурс перенесли в российский Сочи. Причиной стал запрет МИД Латвии въезда на территорию страны некотором популярным российским артистам, которые поддерживали аннексию Крыма. Среди них певица Валерия, Иосиф Кобзон, Олег Газманов. Начиная с 2015 года организатором конкурса выступает Россия.

Как сообщал УНИАН, скандал с дуэтом ANNA MARIA развернулся накануне Нацотбора на Евровидение-2019, в котором близняшки принимали участие.

Так, в интервью крымскотатарскому телеканалу ANNA MARIA сказали, что "Украина потеряла Крым", что "войны в Украине нет". Кроме того, артистки не ответили, чей полуостров, и отказались признавать, что Российская Федерация оккупировала украинскую территорию.

Родители сестер живут в аннексированном Крыму и поддерживают оккупантов. Более того, матери артисток вручили медаль "за возвращение Крыма России".