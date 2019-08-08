Стала известна тема нового сезона "Американской истории преступлений"

В 3 сезоне сериала расскажут о сексуальном скандале вокруг Билла Клинтона и Моники Левински.

Создатели сериала "Американская история преступлений" рассекретили тему 3 сезона, который должен выйти этой осенью.

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В новом сезоне расскажут о громком сексуальном скандале, разразившийся в 1998 году вследствие обнародования факта отношений между 49-летним президентом США Биллом Клинтоном и 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински. 3 сезон получил название "Импичмент".

Также известны некоторые актеры, которые исполнят ключевые роли. Так, роль Левински досталась Бини Фелдштейн. Роль Линды Трипп, которой Левински рассказала о своих сексуальных связях с президентом, исполнит звезда "Американской истории ужасов" Сара Полсон. Полу Джонс, которая обвиняла Клинтона в сексуальных домогательствах, исполнит Аннали Эшфорд.

Как известно, каждый сезон "Американской истории преступлений" посвящен какому-нибудь громкому делу. Так, в 1 сезоне рассказывалось о судебном процессе над американской звездой спорта О. Джей Симпсоном, которого обвиняли в убийстве жены и её любовника. Второй сезон был об убийстве всемирно известного дизайнера Джанни Версаче.