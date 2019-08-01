Фрукты на оголенных девушках: MARUV опубликовала новый откровенный тизер будущего клипа (видео)
20:52, 01 августа 2019Кино и музыка
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Премьера клипа состоится 2 августа.
Скандальная певица MARUV опубликовала второй тизер своего нового клипа на песню "Между нами".
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Видео появилось на официальном Youtube-канале певицы.
В отличие от первого тизера, в новом видео можно услышать небольшой отрывок новой песни. Также в нем оголенные танцовщицы балета и сама MARUV позируют с разными фруктами.
Премьера клипа состоится 2 августа.
Как сообщал УНИАН, MARUV примет участие в новом сезоне "Танцев со звездами".
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