Фрукты на оголенных девушках: MARUV опубликовала новый откровенный тизер будущего клипа (видео)

Премьера клипа состоится 2 августа.

Скандальная певица MARUV опубликовала второй тизер своего нового клипа на песню "Между нами".

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Видео появилось на официальном Youtube-канале певицы.

В отличие от первого тизера, в новом видео можно услышать небольшой отрывок новой песни. Также в нем оголенные танцовщицы балета и сама MARUV позируют с разными фруктами.

Премьера клипа состоится 2 августа.

Как сообщал УНИАН, MARUV примет участие в новом сезоне "Танцев со звездами".