Опубликован первый трейлер приквела шпионской кинофраншизы Kingsman (видео)

Первые агенты Kingsman должны будут сорвать заговор тиранов и криминальных гениев, направленный на развязывание масштабной войны.

В сети опубликован первый трейлер шпионского боевика King’s man, который станет приквелом к кинофраншизе Kingsman.

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Ролик доступен для просмотра на официальном Youtube-канале 20th Century Fox. Действие фильма будет разворачиваться в начале ХХ века, и посвящено зарождению организации Kingsman.

Согласно синопсису сюжета, первые агенты Kingsman доложны сорвать заговор тиранов и криминальных гениев, направленный на развязывание новой масштабной войны.

Режиссёром картины выступил Мэттью Вон — постановщик предыдущих фильмов серии Kingsman. Главные роли исполнят Рэйф Файнс, Мэттью Гуд, Джимон Хонсу, Том Холландер, Чарльз Дэнс, а также Джемма Артертон.

В США фильм выйдет в прокат 14 февраля 2020 года.

Ранее в сети вышел первый трейлер новых "Ангелов Чарли". Главные героини - шпионки, работающие на международное агенство Townsend и босса Чарли. Режиссер - Элизабет Бэнкс. Роли исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элизабет Бэнкс, Элла Балинска. Лента выйдет в ноябре 2019 года.