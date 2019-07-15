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Опубликован первый трейлер приквела шпионской кинофраншизы Kingsman (видео)

17:45, 15 июля 2019
Кино и музыка
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Появился трейлер нового фильма в серии Kingsman / Скриншот - Youtube, 20th Century Fox

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Ролик доступен для просмотра на официальном Youtube-канале 20th Century Fox. Действие фильма будет разворачиваться в начале ХХ века, и посвящено зарождению организации Kingsman.

Согласно синопсису сюжета, первые агенты Kingsman доложны сорвать заговор тиранов и криминальных гениев, направленный на развязывание новой масштабной войны.  

Режиссёром картины выступил Мэттью Вон — постановщик предыдущих фильмов серии Kingsman. Главные роли исполнят Рэйф Файнс, Мэттью Гуд, Джимон Хонсу, Том Холландер, Чарльз Дэнс, а также Джемма Артертон.

В США фильм выйдет в прокат 14 февраля 2020 года.

Ранее в сети вышел первый трейлер новых "Ангелов Чарли". Главные героини - шпионки, работающие на международное агенство Townsend и босса Чарли. Режиссер - Элизабет Бэнкс. Роли исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элизабет Бэнкс, Элла Балинска. Лента выйдет в ноябре 2019 года. 

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Теги: #фильм#трейлер#кино