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Колумбийский певец Maluma вышел на сцену в Киеве с украинским флагом (фото)

16:40, 09 июля 2019
Кино и музыка
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Певец вышел на сцену с сине-желтым флагом на плечах  / УНИАН

В воскресенье, 8 июля, в Киеве впервые выступил колумбийский певец Maluma. Во время своего перфоманса в столице Украины артист сделал своим фанам приятный подарок - вышел на сцену с украинским флагом.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН. 

УНИАН

Певец вышел на сцену с сине-желтым флагом на плечах во время исполнения на бис финальных песен выступления. 

Кроме этого, Maluma признался, что в восторге от украинского языка и назвал его очень сложным для изучения. При этом он порадовал фанатов словами "спасибо", "на здоровье" и даже "дякую", а словом "целую" просто покорил всю женскую половину аудитории.

УНИАН
УНИАН

Артист вел себя очень тепло с залом и пошутил о том, что даже сам удивлен, как это его занесло так далеко от родного дома - Колумбии.

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Теги: #Киев#певец