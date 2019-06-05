Герой Дорофеевой и Позитива "украл" Instagram группы "Время и Стекло"

Страницу группы в соцсети "захватил" некий VISBOY.

Фанаты украинской популярной группы "Время и Стекло" заметили необычную активность на официальной страннице группы в Instagram.

За один час в аккаунте появилось 9 коротких видео, о неком VISBOY'е.

"Внимание! С 15:13 5.06 инстаграм "Время и Стекло" и все его подписчики принадлежат мне. Если бы не желание поспать до обеда, все началось бы намного раньше", - говорится под первым видео.

Буквально через пару минут появилось второе видео.

Под третьим видео герой рассказал немного о себе: "Немного обо мне: каждое утро я связываюсь со Вселенной. Ловлю энергию VISLOVO".

Видео вызвали недоумение у подписчиков. "Нам страшно. Очень страшно. Мы не знаем что это такое", "Я уже заVISла в телефоне , чтобы понять хоть что-то", "Не томите", - пишут в комментариях. Тем временем видео продолжают появляться.

В следующем видео VISBOY показал свою возлюбленную.

Ещё в одном видео появился отрывок новой песни группы под название "Vislovo".

В седьмом видео VISBOY показал фото "Время и Стекло", на которых он "засветился".

"Многие годы вы меня не замечали, хотя я всегда был рядом. Пришло время выйти из тени. Открыто заявляю: Я VISBOY — хранитель энергии VISLOVO. Надя и Позитив говорят, что я их герой", - говорится под видео.

"Теперь этот Instagram принадлежит мне", - говорит герой в последнем видео.

Видео появились ровно за 4 месяца до сольного концерта "Время и Стекло" во Дворце спорта в Киеве.

Отметим, что каждое видео имеет свое название: "Начало", "На стиле", "Омммм", "Работа", "Е, герл", "Та-та-танцуй", "Шок", "Правда", "Захват". Вероятно, это названия песен из нового альбома или концертной программы группы.

Как сообщал УНИАН, сегодня группа "Время и Стекло" выпустила тизер своего нового клипа на песню "Vislovo".