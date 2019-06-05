Львовский хор исполнил саундтрек для сериала «Чернобыль» от HBO (видео)

Авторы многосерийного фильма искали украинский мужской хор, который бы смог записать аутентичное исполнение саудтрека.

Львовский муниципальный мужской хор «Гомін» исполнил саундтрек к пятисерийному британо-американскому сериалу «Чернобыль». Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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По словам художественного руководителя хора Руслана Ляшенко, это было очень неожиданное предложение и хор имел лишь один час, чтобы его записать.

«Около 2 месяцев назад к нам обратился художественный руководитель ансамбля Львовской филармонии Андрей Яськов, с которым связались американские коллеги. Сериал уже был на этапе производства и продюсерам был нужен мужской хор, который бы быстро записал этот саундтрек. Мы сразу же согласились, быстро собрались в церкви святого Лазаря и за час записали композицию «Вечная память», - рассказал он.

Как отметил художественный руководитель Академического инструментального ансамбля «Высокий Замок» Львовской национальной филармонии Андрей Яськов, авторы многосерийного фильма искали украинский мужской хор, который бы смог записать аутентичное исполнение саудтрека.

Львовский муниципальный хор «Гомін» был основан в 1988 году как мужской любительский хор при отделении музыкально-хорового общества Украины во Львове. Был отмечен многими наградами как лучший любительский хор, активно гастролировал в Украине и за ее пределами.

«Чернобыль» - пятисерийный британо–американский сериал. Премьера исторической драмы совместного производства американского кабельного канала HBO и британского Sky Atlantic состоялась 6 мая 2019 года. События сюжета разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции, одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.