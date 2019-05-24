Юридические вопросы: сериал «Слуга народа» получил неприятный «сюрприз» из РФ

Комедия «Слуга народа» стала самым рейтинговым сериалом украинского телевидения по итогам 2015 года. Позднее вышли еще два сезона шоу.

Сериал «Слуга народа» с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским оказался недоступен на официальном канале шоу на YouTube в России и Великобритании.

Читайте также"Квартал 95" уже запланировал съемки без Зеленского (видео)

По словам Сергея Пушкина, digital-директора компании-правообладателя сериала - студии«Квартал-95», это временная мера, пока не будут решены юридические вопросы. Об этом сообщает издание РБК.

Сериал «Слуга народа» был снят компанией студия«Квартал-95». Его слоган - «История следующего президента». Сериал повествует об учителе истории, который становится президентом страны. Главную роль сыграл Зеленский. Политическая комедия «Слуга народа» стала самым рейтинговым сериалом украинского телевидения по итогам 2015 года. Позднее вышли еще два сезона шоу.

Первый сезон сериала вышел на канале «1+1» в ноябре 2015 года. В сентябре 2017 года права на показ «Слуги народа» были проданы Netflix.

По данным Русской службы ВВС, посмотреть сериал в YouTube нельзя также с территории Великобритании.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Комитете избирателей заявляли, что показ видеофильма "Слуга народа-3" во время избирательного процесса должна рассматриваться как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Позже Зеленский заявил, что сериал "Слуга народа" появился до всех политических историй в его жизни, и он не является агитацией. "Это популярный фильм, сериал, которые любят миллионы людей... Сегодня это не получится. Я в это не верю. Я не считаю это агитацией. Это наша мечта. Мы показали, какую страну мы видим и о которой мечтаем. Или может быть мечта агитацией, не мне говорить", – сказал шоумен.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter