Яблочный спас 2020: когда Яблочный спас, приметы на праздник

Яблочный Спас празднуется каждый год в один и тот же день, и по одной из примет, в этот день природа разворачивается от лета к осени и зиме.

В августе православные христиане отмечается Преображение Господне, или Яблочный Спас.

Это один из 12 крупнейших православных праздников и второй в череде трех спасов.

В народе праздник более известный под названием Яблочный Спас, поскольку в этот день в храмах освящают плоды нового урожая, символом которого стали яблоки.

Яблочный спас: дата

Яблочный Спас является не переходящим праздником, поэтому отмечается ежегодно в один и тот же день - 19 августа.

История праздника Яблочный спас

Праздник Преображения Господня существовал уже в IV ст. и является одним из крупнейших, после Пасхи, двунадесятых праздников. Он прижился далеко не сразу и не везде. Первыми его ввели у себя восточные церкви, соединив с местными языческими праздниками, посвященными сбору урожая.

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На Западе этот праздник стал общим только в XV веке. В Украине Преображение Христа празднуют как Яблочный Спас и до сих пор есть несколько языческих традиций, которые объединились с церковными.

Яблочный Спас приходится на Успенский пост, однако в этот день разрешается употреблять в пищу рыбу, масло и вино.

Яблочный спас – приметы

Яблочный Спас окружают много примет и традиций. Считается, что в этот день природа разворачивается от лета к осени и зиме. Поэтому считается, что ночи после Спаса становятся холоднее. В народе даже есть такая поговорка: "Яблочный Спас – ушло лето от нас".

Также считается, что какая погода будет на Яблочный спас 19 августа, такими будут и Покрова 14 октября.

Если 19 августа очень тепло, то в январе будет мало снега, если пойдет дождь – много.

Также раньше верили, что если фрукты в саду оказались гнилыми и не достояли до Яблочного Спаса, то следующий год будет сложным и трудным.

Те, кого задобришь на Яблочный Спас, помогут на протяжении года, а окропленная святой водой сухая веточка дерева, поставленная в офисе, убережет от предательства и подлости коллег.

На Спаса принято раздавать мелкие деньги бедным, а накануне 19 августа надо приготовить много угощений и раздать их нуждающимся. Эта примета сулит процветание всей семье.

Также люди верили, что для исполнения желания нужно съесть освященное в церкви яблоко и заесть его медом.

Что нельзя делать на Яблочный спас

В этот день нельзя:

нельзя тяжело работать, убирать, заниматься ремонтом и рукоделием, также лучше отложить работу в саду и на огороде;

прогонять насекомых и убивать их;

ругаться и ссориться;

не стоит мыться в бане, особенно мыть голову, также не стоит красить волосы, визит к парикмахеру лучше перенести на другой день;

запрещено купаться в водоемах;

желать кому-либо зла, ведь оно может вернуться к вам;

на Яблочный Спас в молитвах обязательно нужно помянуть умерших родственников;

яблоки в этот день можно есть только после освящения в церкви, а до Второго Спаса нельзя есть яблоки;

в этот период продолжается Успенский пост, поэтому нужно ограничить употребление пищи животного происхождения.

Яблочный спас: поздравления

От души поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

***

С Яблочным Спасом!

Надежды, любви,

Радости, счастья

И Бог вас храни.

Пусть каждый день

Вам успех принесет.

Все нехорошее

Вмиг унесет.

***

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от души желаю смотреть с доброй надеждой в каждое «завтра» и с теплой улыбкой встречать каждое «сегодня». Пусть жизнь будет счастливой рекой у берегов радости и блага, пусть сердце твое искренне любит и верит только в хорошее.

***

Поздравляю с Яблочным Спасом и пожелать хочу щедрых даров природы и богатого урожая, великой радости души и доброй надежды сердца, искреннего счастья и верного благополучия, красочного мира и отзывчивых людей на жизненном пути.

***

С августом вас поздравляем, со Спасом,

Яблочек всем молодых, наливных,

Яблочный Спас наделяет вас счастьем,

Яблочный Спас вам желает любви!

Пусть изобильны столы у вас будут,

Будет судьба на подарки щедра,

Беды пускай вас совсем позабудут,

Радости вам! И со Спасом, друзья!

***

Август приберег хороший праздник для нас всех. Поздравляем с Яблочным Спасом! Берегите любовь, дарите в этот день друг другу наливные яблочки, которые принесут удачу в каждый дом.

***

Поздравляю с Яблочным Спасом и всем сердцем желаю медового вкуса счастья в жизни, сочных и вкусных яблок в корзине, освобождение души от всего грустного и недоброго. Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем, пусть Господь пошлет тебе всех благ и чистых надежд.

***

С августом вас поздравляем, со Спасом,

Пусть столы будут у вас всегда богаты,

Будет судьба на подарки щедра,

Беды и горя не встречать никогда.

***

Со светлым праздником! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом – их помыслы. Возрадуйся и насладись этим днем, и пусть освященное яблочко исполнит твое заветное желание.

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Автор: УНИАН