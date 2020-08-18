Яблочный спас 2020: когда Яблочный спас, приметы на праздник
В августе православные христиане отмечается Преображение Господне, или Яблочный Спас.
Это один из 12 крупнейших православных праздников и второй в череде трех спасов.
В народе праздник более известный под названием Яблочный Спас, поскольку в этот день в храмах освящают плоды нового урожая, символом которого стали яблоки.
Яблочный спас: дата
Яблочный Спас является не переходящим праздником, поэтому отмечается ежегодно в один и тот же день - 19 августа.
История праздника Яблочный спас
Праздник Преображения Господня существовал уже в IV ст. и является одним из крупнейших, после Пасхи, двунадесятых праздников. Он прижился далеко не сразу и не везде. Первыми его ввели у себя восточные церкви, соединив с местными языческими праздниками, посвященными сбору урожая.
Читайте также10 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
На Западе этот праздник стал общим только в XV веке. В Украине Преображение Христа празднуют как Яблочный Спас и до сих пор есть несколько языческих традиций, которые объединились с церковными.
Яблочный Спас приходится на Успенский пост, однако в этот день разрешается употреблять в пищу рыбу, масло и вино.
Яблочный спас – приметы
Яблочный Спас окружают много примет и традиций. Считается, что в этот день природа разворачивается от лета к осени и зиме. Поэтому считается, что ночи после Спаса становятся холоднее. В народе даже есть такая поговорка: "Яблочный Спас – ушло лето от нас".
Также считается, что какая погода будет на Яблочный спас 19 августа, такими будут и Покрова 14 октября.
Если 19 августа очень тепло, то в январе будет мало снега, если пойдет дождь – много.
Также раньше верили, что если фрукты в саду оказались гнилыми и не достояли до Яблочного Спаса, то следующий год будет сложным и трудным.
Те, кого задобришь на Яблочный Спас, помогут на протяжении года, а окропленная святой водой сухая веточка дерева, поставленная в офисе, убережет от предательства и подлости коллег.
На Спаса принято раздавать мелкие деньги бедным, а накануне 19 августа надо приготовить много угощений и раздать их нуждающимся. Эта примета сулит процветание всей семье.
Также люди верили, что для исполнения желания нужно съесть освященное в церкви яблоко и заесть его медом.
Что нельзя делать на Яблочный спас
В этот день нельзя:
- нельзя тяжело работать, убирать, заниматься ремонтом и рукоделием, также лучше отложить работу в саду и на огороде;
- прогонять насекомых и убивать их;
- ругаться и ссориться;
- не стоит мыться в бане, особенно мыть голову, также не стоит красить волосы, визит к парикмахеру лучше перенести на другой день;
- запрещено купаться в водоемах;
- желать кому-либо зла, ведь оно может вернуться к вам;
- на Яблочный Спас в молитвах обязательно нужно помянуть умерших родственников;
- яблоки в этот день можно есть только после освящения в церкви, а до Второго Спаса нельзя есть яблоки;
- в этот период продолжается Успенский пост, поэтому нужно ограничить употребление пищи животного происхождения.
Яблочный спас: поздравления
От души поздравляю с Яблочным Спасом. Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!
***
С Яблочным Спасом!
Надежды, любви,
Радости, счастья
И Бог вас храни.
Пусть каждый день
Вам успех принесет.
Все нехорошее
Вмиг унесет.
***
Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от души желаю смотреть с доброй надеждой в каждое «завтра» и с теплой улыбкой встречать каждое «сегодня». Пусть жизнь будет счастливой рекой у берегов радости и блага, пусть сердце твое искренне любит и верит только в хорошее.
***
Поздравляю с Яблочным Спасом и пожелать хочу щедрых даров природы и богатого урожая, великой радости души и доброй надежды сердца, искреннего счастья и верного благополучия, красочного мира и отзывчивых людей на жизненном пути.
***
С августом вас поздравляем, со Спасом,
Яблочек всем молодых, наливных,
Яблочный Спас наделяет вас счастьем,
Яблочный Спас вам желает любви!
Пусть изобильны столы у вас будут,
Будет судьба на подарки щедра,
Беды пускай вас совсем позабудут,
Радости вам! И со Спасом, друзья!
***
Август приберег хороший праздник для нас всех. Поздравляем с Яблочным Спасом! Берегите любовь, дарите в этот день друг другу наливные яблочки, которые принесут удачу в каждый дом.
***
Поздравляю с Яблочным Спасом и всем сердцем желаю медового вкуса счастья в жизни, сочных и вкусных яблок в корзине, освобождение души от всего грустного и недоброго. Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем, пусть Господь пошлет тебе всех благ и чистых надежд.
***
С августом вас поздравляем, со Спасом,
Пусть столы будут у вас всегда богаты,
Будет судьба на подарки щедра,
Беды и горя не встречать никогда.
***
Со светлым праздником! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом – их помыслы. Возрадуйся и насладись этим днем, и пусть освященное яблочко исполнит твое заветное желание.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram