Во второй месяц лета работать украинцам придется 22 дня.

Второй месяц лета имеет немало различных праздничных дат. Порадует ли он дополнительными выходными и сколько всего в этом месяце будут отдыхать в Украине, расскажет УНИАН.

Выходные в июле 2021 года

На июль приходятся, в частности, День Военно-морских сил Украины, День Сил специальных операций ВСУ, День Национальной полиции, День украинских миротворцев.

Также в этом месяце в Украине будут отмечать День освобождения Славянска, Краматорска и Северодонецка от пророссийских террористов.

Кроме того, в июле традиционно свой профессиональный праздник отмечают бухгалтеры и работники торговли. А в конце месяца будет прекрасный праздник – Международный день дружбы.

Однако ни один из указанных праздников не предусматривает дополнительных выходных. Поэтому, в 31-дневном июле украинцы получат 9 дней для отдыха: 5 суббот и 4 воскресенья. Работать же в этом месяце придется 22 дня.

Основные праздники и памятные даты июля 2021

1 июля - День архитектуры Украины

2 июля - День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста

4 июля - День Военно-морских сил Украины (День флота Украины), День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины, День работников морского и речного флота

5 июля - День освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов

6 июля - Всемирный день поцелуя

7 июля - День работника природно-заповедного дела

11 июля - День рыбака, Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада

12 июля - Всемирный день бортпроводника

15 июля - День украинских миротворцев

16 июля - День бухгалтера

18 июля - День металлурга, Международный день Нельсона Манделы

20 июля - Международный день шахмат

22 июля - День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований

25 июля - День зубного техника, День работников торговли

26 июля - День парашютиста

28 июля - Международный день борьбы с гепатитами, День PR-специалиста, День крещения Киевской Руси – Украины

29 июля - День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины

30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Международный день дружбы, День системного администратора

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская