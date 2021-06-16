Второй месяц лета имеет немало различных праздничных дат. Порадует ли он дополнительными выходными и сколько всего в этом месяце будут отдыхать в Украине, расскажет УНИАН.
Выходные в июле 2021 года
На июль приходятся, в частности, День Военно-морских сил Украины, День Сил специальных операций ВСУ, День Национальной полиции, День украинских миротворцев.
Также в этом месяце в Украине будут отмечать День освобождения Славянска, Краматорска и Северодонецка от пророссийских террористов.
Кроме того, в июле традиционно свой профессиональный праздник отмечают бухгалтеры и работники торговли. А в конце месяца будет прекрасный праздник – Международный день дружбы.
Однако ни один из указанных праздников не предусматривает дополнительных выходных. Поэтому, в 31-дневном июле украинцы получат 9 дней для отдыха: 5 суббот и 4 воскресенья. Работать же в этом месяце придется 22 дня.
Основные праздники и памятные даты июля 2021
- 1 июля - День архитектуры Украины
- 2 июля - День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста
- 4 июля - День Военно-морских сил Украины (День флота Украины), День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины, День работников морского и речного флота
- 5 июля - День освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов
- 6 июля - Всемирный день поцелуя
- 7 июля - День работника природно-заповедного дела
- 11 июля - День рыбака, Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада
- 12 июля - Всемирный день бортпроводника
- 15 июля - День украинских миротворцев
- 16 июля - День бухгалтера
- 18 июля - День металлурга, Международный день Нельсона Манделы
- 20 июля - Международный день шахмат
- 22 июля - День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований
- 25 июля - День зубного техника, День работников торговли
- 26 июля - День парашютиста
- 28 июля - Международный день борьбы с гепатитами, День PR-специалиста, День крещения Киевской Руси – Украины
- 29 июля - День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины
- 30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Международный день дружбы, День системного администратора
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