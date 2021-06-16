Выходные в июле 2021 года / фото ua.depositphotos.com

Второй месяц лета имеет немало различных праздничных дат. Порадует ли он дополнительными выходными и сколько всего в этом месяце будут отдыхать в Украине, расскажет УНИАН.

Выходные в июле 2021 года

На июль приходятся, в частности, День Военно-морских сил Украины, День Сил специальных операций ВСУ, День Национальной полиции, День украинских миротворцев.

Также в этом месяце в Украине будут отмечать День освобождения Славянска, Краматорска и Северодонецка от пророссийских террористов.

Кроме того, в июле традиционно свой профессиональный праздник отмечают бухгалтеры и работники торговли. А в конце месяца будет прекрасный праздник – Международный день дружбы.

Однако ни один из указанных праздников не предусматривает дополнительных выходных. Поэтому, в 31-дневном июле украинцы получат 9 дней для отдыха: 5 суббот и 4 воскресенья. Работать же в этом месяце придется 22 дня.

Основные праздники и памятные даты июля 2021

  • 1 июля - День архитектуры Украины
  • 2 июля - День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста
  • 4 июля - День Военно-морских сил Украины (День флота Украины), День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины, День работников морского и речного флота
  • 5 июля - День освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов
  • 6 июля - Всемирный день поцелуя
  • 7 июля - День работника природно-заповедного дела
Сколько будут отдыхать украинцы в июле 2021 / фото ua.depositphotos.com
  • 11 июля - День рыбака, Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада
  • 12 июля - Всемирный день бортпроводника
  • 15 июля - День украинских миротворцев
  • 16 июля - День бухгалтера
  • 18 июля - День металлурга, Международный день Нельсона Манделы
  • 20 июля - Международный день шахмат
  • 22 июля - День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований
  • 25 июля - День зубного техника, День работников торговли
  • 26 июля - День парашютиста
  • 28 июля - Международный день борьбы с гепатитами, День PR-специалиста, День крещения Киевской Руси – Украины
  • 29 июля - День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины
  • 30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Международный день дружбы, День системного администратора
Календарь выходных на июль 2021 / фото kalendari.co.ua

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Автор: Алина Вишневская