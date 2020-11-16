Декабрь – завершающий месяц года, поэтому требует мобилизации всех сил для успешного его завершения и подведения итогов. Но в то же время он радует нас предвкушением самого любимого зимнего праздника.
Выходные в декабре 2020 года
Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеПервый зимний месяц подарит украинцам дополнительный выходной. Еще один день для отдыха в Украине будет благодаря католическому Рождеству, которое христиане западного обряда празднуют 25 декабря.
В 2020 году католическое Рождество приходится на пятницу – она, соответственно, будет нерабочей. Поскольку дальше идут привычные выходные, украинцев ждут три выходных подряд – 25, 26 и 27 декабря.
Всего в декабре текущего года будет 4 субботы и 4 воскресенья. С учетом дополнительного выходного, в первый месяц зимы у украинцев будет 22 рабочих и 9 официальных выходных и праздничных дней.
Основные праздники и памятные даты в декабре 2020
- 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога, День работников прокуратуры Украины
- 2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства
- 3 декабря - Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров)
- 4 декабря - День объятий, День заказов подарков Деду Морозу
- 5 декабря - День работников статистики в Украине, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров)
- 6 декабря - День Вооруженных сил Украины
- 7 декабря - Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине
- 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией, Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этих преступлений
- 10 декабря - День прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля, начинается Ханука
- 11 декабря - Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой
- 12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Международный день нейтралитета
- 14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (день ликвидатора)
- 15 декабря - День работников суда Украины, Международный день чая
- 17 декабря - День работника Государственной исполнительной службы Украины
- 18 декабря - Международный день мигрантов, День работников органов ЗАГСа
- 19 декабря - День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций, Международный день помощи бедным, День адвокатуры Украины, День святого Николая
- 20 декабря - Международный день солидарности людей
- 22 декабря - День энергетика, День дипломатической службы Украины
- 24 декабря - День работников архивных учреждений Украины
- 25 декабря - Рождество Христово (католическое)
- 26 декабря - День подарков
- 29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины
- 31 декабря - Последний день года
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