Выходные и праздники / фото ua.depositphotos.com

Декабрь – завершающий месяц года, поэтому требует мобилизации всех сил для успешного его завершения и подведения итогов. Но в то же время он радует нас предвкушением самого любимого зимнего праздника.

Выходные в декабре 2020 года

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеПервый зимний месяц подарит украинцам дополнительный выходной. Еще один день для отдыха в Украине будет благодаря католическому Рождеству, которое христиане западного обряда празднуют 25 декабря.

В 2020 году католическое Рождество приходится на пятницу – она, соответственно, будет нерабочей. Поскольку дальше идут привычные выходные, украинцев ждут три выходных подряд – 25, 26 и 27 декабря.

Всего в декабре текущего года будет 4 субботы и 4 воскресенья. С учетом дополнительного выходного, в первый месяц зимы у украинцев будет 22 рабочих и 9 официальных выходных и праздничных дней.

Основные праздники и памятные даты в декабре 2020

  • 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога, День работников прокуратуры Украины
  • 2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства
  • 3 декабря - Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров)
  • 4 декабря - День объятий, День заказов подарков Деду Морозу
  • 5 декабря - День работников статистики в Украине, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров)
  • 6 декабря - День Вооруженных сил Украины
  • 7 декабря - Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине
  • 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией, Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этих преступлений
  • 10 декабря - День прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля, начинается Ханука
  • 11 декабря - Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой
  • 12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Международный день нейтралитета
Сколько будут отдыхать украинцы в декабре 2020 / фото УНИАН
  • 14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (день ликвидатора)
  • 15 декабря - День работников суда Украины, Международный день чая
  • 17 декабря - День работника Государственной исполнительной службы Украины
  • 18 декабря - Международный день мигрантов, День работников органов ЗАГСа
  • 19 декабря - День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций, Международный день помощи бедным, День адвокатуры Украины, День святого Николая
  • 20 декабря - Международный день солидарности людей
  • 22 декабря - День энергетика, День дипломатической службы Украины
  • 24 декабря - День работников архивных учреждений Украины
  • 25 декабря - Рождество Христово (католическое)
  • 26 декабря - День подарков
  • 29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины
  • 31 декабря - Последний день года
Календарь выходных на декабрь 2020 / фото kalendari.co.ua

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Автор: Алина Вишневская