Первый месяц зимы подарит украинцам дополнительный день для отдыха.

Декабрь – завершающий месяц года, поэтому требует мобилизации всех сил для успешного его завершения и подведения итогов. Но в то же время он радует нас предвкушением самого любимого зимнего праздника.

Выходные в декабре 2020 года

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеПервый зимний месяц подарит украинцам дополнительный выходной. Еще один день для отдыха в Украине будет благодаря католическому Рождеству, которое христиане западного обряда празднуют 25 декабря.

В 2020 году католическое Рождество приходится на пятницу – она, соответственно, будет нерабочей. Поскольку дальше идут привычные выходные, украинцев ждут три выходных подряд – 25, 26 и 27 декабря.

Всего в декабре текущего года будет 4 субботы и 4 воскресенья. С учетом дополнительного выходного, в первый месяц зимы у украинцев будет 22 рабочих и 9 официальных выходных и праздничных дней.

Основные праздники и памятные даты в декабре 2020

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога, День работников прокуратуры Украины

- Всемирный день борьбы со СПИДом, День невролога, День работников прокуратуры Украины 2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства

- Международный день борьбы за отмену рабства 3 декабря - Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров)

- Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров) 4 декабря - День объятий, День заказов подарков Деду Морозу

- День объятий, День заказов подарков Деду Морозу 5 декабря - День работников статистики в Украине, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров)

- День работников статистики в Украине, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (Всемирный день волонтеров) 6 декабря - День Вооруженных сил Украины

- День Вооруженных сил Украины 7 декабря - Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине

- Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления в Украине 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией, Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этих преступлений

- Международный день борьбы с коррупцией, Международный день памяти жертв преступлений геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этих преступлений 10 декабря - День прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля, начинается Ханука

- День прав человека, Всемирный день футбола, День Нобеля, начинается Ханука 11 декабря - Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой

- Международный день гор, Всемирный день больного бронхиальной астмой 12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Международный день нейтралитета

14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (день ликвидатора)

- День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (день ликвидатора) 15 декабря - День работников суда Украины, Международный день чая

- День работников суда Украины, Международный день чая 17 декабря - День работника Государственной исполнительной службы Украины

- День работника Государственной исполнительной службы Украины 18 декабря - Международный день мигрантов, День работников органов ЗАГСа

- Международный день мигрантов, День работников органов ЗАГСа 19 декабря - День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций, Международный день помощи бедным, День адвокатуры Украины, День святого Николая

- День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций, Международный день помощи бедным, День адвокатуры Украины, День святого Николая 20 декабря - Международный день солидарности людей

- Международный день солидарности людей 22 декабря - День энергетика, День дипломатической службы Украины

- День энергетика, День дипломатической службы Украины 24 декабря - День работников архивных учреждений Украины

- День работников архивных учреждений Украины 25 декабря - Рождество Христово (католическое)

- 26 декабря - День подарков

- День подарков 29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины

- День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины 31 декабря - Последний день года

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Автор: Алина Вишневская