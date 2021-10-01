Во Всемирный день вегетарианства принимают поздравления люди, которые отказались от мяса и рыбы.

1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства – праздник людей, которые отказались от употребления мяса. Кто-то переходит на такое питание из-за жалости к животным, а кто-то считает отказ от мяса полезным для организма. Независимо от мотивов, все вегетарианцы отмечают этот день. Не следует путать их с веганами – последние не употребляют молочные продукты, яйца и мёд, а для вегетарианцев это допустимо.

Всемирный день вегетарианцев: история праздника

До 1900-ых годов вегетарианство хоть и существовало, но не было очень популярным. Лишь в начале 20 века такой рацион питания стал распространяться по миру. Посвященный вегетарианству день был учрежден Международным вегетарианским союзом в 1978 году. В этот день проводятся тематические семинары и дискуссии, а также вегетарианские ярмарки и дегустации.

Интересные факты про вегетарианство

Вегетарианцами является около 11% населения планеты.

Многие исследования показывают, что при разнообразном питании вегетарианский образ жизни не вредит организму. Однако такая диета не рекомендуется беременным и кормящим женщинам.

Среди знаменитостей, придерживающихся такой диеты, можно назвать Брэда Питта, Камерон Диас, Пола Маккартни, Пифагора. Вегетарианцем также был Адольф Гитлер.

Больше всего вегетарианцев проживает в Индии. Отказ от мяса у индийцев часто обусловлен религией или философией. Меньше всего вегетарианцев в Китае.

Вегетарианская диета ускоряет метаболизм, из-за чего организм быстрее сжигает калории. Вегетарианцы реже имеют избыточный вес.

Строгие веганы вынуждены принимать витамин B12 в таблетках, поскольку в достаточном количестве он содержится только в продуктах животного происхождения.

Существует множество вегетарианских вариантов мясных блюд, таких как соевые сосиски или котлеты из тофу. На вкус они почти не отличаются от мясных.

Всемирный день вегетарианства: поздравления, открытки и картинки

Пусть травка зеленеет,

Накопят сок плоды —

Для вегетарианца

Вкуснее нет еды.

Морковка и салатик,

Редиска, сельдерей

Пусть досыта накормят

И сделают бодрей.

Здесь кладезь витаминов,

Полезных минералов.

Желаем, чтобы вам их

Всегда с лихвой хватало.

***

Жизнелюбов дружных братство!

Вот и праздник наступил:

Всех с Днём вегетарианства,

Больше счастья, больше сил.

Чтоб забота о здоровье

Принесла свои плоды,

Невзирая на погоду,

Будьте счастливы, бодры!

***

С днем вегетарианства вас!

Пусть будут в теле силы,

Желаю, чтобы хвори

Ваш дух не подкосили.

Система пусть питания,

Здоровье вам дает,

Пусть каждый фрукт и овощ

Лишь бодрость вам несет.

***

Поздравляю, вегетарианцы,

Вы — здоровьица посланцы,

Подключайте всех и вся,

Крепкой будет вся семья.

Улыбайтесь, здоровейте,

Радуйтесь и не болейте,

Поздравляю от души,

В магазин скорей спеши.

***

Всех, кто от мяса отказался,

Сегодня дружно поздравляем,

У них большая сила воли,

И выбор их мы уважаем,

Пускай все вегетарианцы

Живут и в жизни бед не знают,

Здоровье их пусть будет крепким,

И силы их не покидают!

***

Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: перечень религиозных событийВо Всемирный день вегетарианства я желаю крепких сил и бодрости души, бравых идей и отличного самочувствия, прекрасного настроения и большого уважения, вкусной растительной еды и чувства гордости за сохранённые жизни животных.

***

Поздравляю со Всемирным днём вегетарианства. Пусть животные живут спокойно, пусть в яркой, вкусной, разнообразной еде будет много пользы, минералов, витаминов. Желаю безграничных возможностей, свободы выбора, удачи в жизни и сочных, как спелые фрукты, эмоций.

***

Поздравляю со Всемирным днём вегетарианства и желаю фруктового настроения, безупречного здоровья. Пусть животные будут нашими друзьями, а не пищей в желудке, пусть процветает вегетарианство и дарит тебе чувство лёгкости и красоты на каждый день.

Автор: Екатерина Пулатова