1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства – праздник людей, которые отказались от употребления мяса. Кто-то переходит на такое питание из-за жалости к животным, а кто-то считает отказ от мяса полезным для организма. Независимо от мотивов, все вегетарианцы отмечают этот день. Не следует путать их с веганами – последние не употребляют молочные продукты, яйца и мёд, а для вегетарианцев это допустимо.
Всемирный день вегетарианцев: история праздника
До 1900-ых годов вегетарианство хоть и существовало, но не было очень популярным. Лишь в начале 20 века такой рацион питания стал распространяться по миру. Посвященный вегетарианству день был учрежден Международным вегетарианским союзом в 1978 году. В этот день проводятся тематические семинары и дискуссии, а также вегетарианские ярмарки и дегустации.
Интересные факты про вегетарианство
- Вегетарианцами является около 11% населения планеты.
- Многие исследования показывают, что при разнообразном питании вегетарианский образ жизни не вредит организму. Однако такая диета не рекомендуется беременным и кормящим женщинам.
- Среди знаменитостей, придерживающихся такой диеты, можно назвать Брэда Питта, Камерон Диас, Пола Маккартни, Пифагора. Вегетарианцем также был Адольф Гитлер.
- Больше всего вегетарианцев проживает в Индии. Отказ от мяса у индийцев часто обусловлен религией или философией. Меньше всего вегетарианцев в Китае.
- Вегетарианская диета ускоряет метаболизм, из-за чего организм быстрее сжигает калории. Вегетарианцы реже имеют избыточный вес.
- Строгие веганы вынуждены принимать витамин B12 в таблетках, поскольку в достаточном количестве он содержится только в продуктах животного происхождения.
- Существует множество вегетарианских вариантов мясных блюд, таких как соевые сосиски или котлеты из тофу. На вкус они почти не отличаются от мясных.
Всемирный день вегетарианства: поздравления, открытки и картинки
Пусть травка зеленеет,
Накопят сок плоды —
Для вегетарианца
Вкуснее нет еды.
Морковка и салатик,
Редиска, сельдерей
Пусть досыта накормят
И сделают бодрей.
Здесь кладезь витаминов,
Полезных минералов.
Желаем, чтобы вам их
Всегда с лихвой хватало.
***
Жизнелюбов дружных братство!
Вот и праздник наступил:
Всех с Днём вегетарианства,
Больше счастья, больше сил.
Чтоб забота о здоровье
Принесла свои плоды,
Невзирая на погоду,
Будьте счастливы, бодры!
***
С днем вегетарианства вас!
Пусть будут в теле силы,
Желаю, чтобы хвори
Ваш дух не подкосили.
Система пусть питания,
Здоровье вам дает,
Пусть каждый фрукт и овощ
Лишь бодрость вам несет.
***
Поздравляю, вегетарианцы,
Вы — здоровьица посланцы,
Подключайте всех и вся,
Крепкой будет вся семья.
Улыбайтесь, здоровейте,
Радуйтесь и не болейте,
Поздравляю от души,
В магазин скорей спеши.
***
Всех, кто от мяса отказался,
Сегодня дружно поздравляем,
У них большая сила воли,
И выбор их мы уважаем,
Пускай все вегетарианцы
Живут и в жизни бед не знают,
Здоровье их пусть будет крепким,
И силы их не покидают!
***
Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: перечень религиозных событийВо Всемирный день вегетарианства я желаю крепких сил и бодрости души, бравых идей и отличного самочувствия, прекрасного настроения и большого уважения, вкусной растительной еды и чувства гордости за сохранённые жизни животных.
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Поздравляю со Всемирным днём вегетарианства. Пусть животные живут спокойно, пусть в яркой, вкусной, разнообразной еде будет много пользы, минералов, витаминов. Желаю безграничных возможностей, свободы выбора, удачи в жизни и сочных, как спелые фрукты, эмоций.
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Поздравляю со Всемирным днём вегетарианства и желаю фруктового настроения, безупречного здоровья. Пусть животные будут нашими друзьями, а не пищей в желудке, пусть процветает вегетарианство и дарит тебе чувство лёгкости и красоты на каждый день.