1 октября христиане отмечают церковный праздник в честь иконы Божьей Матери "Целительница". Также сегодня совершается почитание памяти святой мученицы Ариадны, которую в народе называют Ариной. В этот день наши предки наблюдали за журавлями и провожали птиц в теплые края.
Одно из названий даты Арина-шиповница связано с ягодой, которая поспевает к октябрю. В этот день собирают шиповник и заготавливают на зиму. Из шиповника варили целебные отвары для излечения простуды и болезней кишечника. Девицы в этот день устраивали вечерние посиделки, обсуждали женихов и свекровей.
Святой Арине можно помолиться об исцелении от тяжелой болезни и благополучии семьи. В этот день нужно сделать как можно больше добрых дел.
Что нельзя делать 1 октября
- Кто будет хвастаться и хвалиться сегодня, у того все дела закончатся неудачей.
- Замужним женщинам нельзя спорить со свекровью, иначе отношения испортятся навсегда.
- В молитве нельзя просить у Бога больше, чем вам нужно.
- Нельзя убирать паутину и убивать пауков.
Приметы погоды 1 октября
- Восточный ветер предвещает сухую погоду в ближайшие дни.
- Если листья с березы не упали – снег выпадет поздно.
- Если журавли уже улетают на зимовку, то на Покрову 19 сентября будут заморозки.
- Высокие сорняки – к сильным снегопадам зимой.