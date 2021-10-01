1 октября народны / фото ua.depositphotos.com

1 октября христиане отмечают церковный праздник в честь иконы Божьей Матери "Целительница". Также сегодня совершается почитание памяти святой мученицы Ариадны, которую в народе называют Ариной. В этот день наши предки наблюдали за журавлями и провожали птиц в теплые края. 

Одно из названий даты Арина-шиповница связано с ягодой, которая поспевает к октябрю. В этот день собирают шиповник и заготавливают на зиму. Из шиповника варили целебные отвары для излечения простуды и болезней кишечника. Девицы в этот день устраивали вечерние посиделки, обсуждали женихов и свекровей.

Святой Арине можно помолиться об исцелении от тяжелой болезни и благополучии семьи. В этот день нужно сделать как можно больше добрых дел.

Что нельзя делать 1 октября

  1. Кто будет хвастаться и хвалиться сегодня, у того все дела закончатся неудачей.
  2. Замужним женщинам нельзя спорить со свекровью, иначе отношения испортятся навсегда.
  3. В молитве нельзя просить у Бога больше, чем вам нужно.
  4. Нельзя убирать паутину и убивать пауков.

Приметы погоды 1 октября

  • Восточный ветер предвещает сухую погоду в ближайшие дни.
  • Если листья с березы не упали – снег выпадет поздно.
  • Если журавли уже улетают на зимовку, то на Покрову 19 сентября будут заморозки.
  • Высокие сорняки – к сильным снегопадам зимой.

Автор: Екатерина Пулатова