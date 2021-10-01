В народном календаре эта дата известна под названиями Арина-журавлиный лёт, Арина Шиповница.

1 октября христиане отмечают церковный праздник в честь иконы Божьей Матери "Целительница". Также сегодня совершается почитание памяти святой мученицы Ариадны, которую в народе называют Ариной. В этот день наши предки наблюдали за журавлями и провожали птиц в теплые края.

Одно из названий даты Арина-шиповница связано с ягодой, которая поспевает к октябрю. В этот день собирают шиповник и заготавливают на зиму. Из шиповника варили целебные отвары для излечения простуды и болезней кишечника. Девицы в этот день устраивали вечерние посиделки, обсуждали женихов и свекровей.

Святой Арине можно помолиться об исцелении от тяжелой болезни и благополучии семьи. В этот день нужно сделать как можно больше добрых дел.

Что нельзя делать 1 октября

Кто будет хвастаться и хвалиться сегодня, у того все дела закончатся неудачей. Замужним женщинам нельзя спорить со свекровью, иначе отношения испортятся навсегда. В молитве нельзя просить у Бога больше, чем вам нужно. Нельзя убирать паутину и убивать пауков.

Приметы погоды 1 октября

Восточный ветер предвещает сухую погоду в ближайшие дни.

Если листья с березы не упали – снег выпадет поздно.

Если журавли уже улетают на зимовку, то на Покрову 19 сентября будут заморозки.

Высокие сорняки – к сильным снегопадам зимой.

Автор: Екатерина Пулатова