В этот день церковь вспоминает о предательстве Иуды.

Сегодня, 28 апреля, отмечается Великая среда Страстной седмицы. Так называют последнюю среду перед Пасхой. В этот день церковь вспоминает события, которые предшествовали казни Иисуса - предательство его ученика и раскаяние грешницы Марии Магдалины. В этот день очень большим грехом считается предательство.

История Великой среды

Читайте такжеПасха 2021: когда и как правильно отмечать, что нельзя делать в праздникСогласно Библии, именно в среду ученик Иисуса Иуда Искариот предал своего учителя. Он раскрыл страже местоположение Христа за тридцать серебренников. Иисус знал, что ученик предаст его, и попросил его "сделать это поскорее". Это событие в будущем приведет к казни Иисуса и его воскрешению.

Также сегодня вспоминается ещё одно библейское событие. В ночь со вторника на среду перед Пасхой Христос пришел в дом Симона-прокаженного в Вифании. Там была грешница Мария Магдалина, которая омыла ноги Христу и искупила свои грехи. Позднее она также присутствовала на казни.

Что можно и нельзя делать сегодня

Традиционно в Великую среду посещают церковную службу и совершают вечернюю исповедь, на которой раскаиваются в своих грехах. Особенно важно раскаяться людям, которые совершили предательство. В доме проводят уборку и проветривание, моют полы. Готовят продукты для приготовления пасок и крашеных яиц.

В этот день действуют некоторые запреты.

Сегодня нельзя шумно веселиться, устраивать гулянки.

Нельзя есть мясо и пить алкоголь, ведь Великий пост продолжается.

В Великую среду запрещено проводить гадания и увлекаться азартными играми.

Нельзя заниматься тяжелым трудом.

Нежелательно отказывать людям в помощи и ссориться с родными.

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Автор: Екатерина Пулатова