Грядет Вальпургиева ночь: как наши предки защищались от черной магии и охотились на ведьм

У добрых христиан Вальпургиева ночь считалась временем активной охоты на ведьм и колдунов.

Ночь с 30 апреля на 1 мая издревле считается у многих народов Европы опасным периодом разгула нечистой силы. В землях Германии ее прозвали Вальпургиевой ночью.

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Что такое Вальпургиева ночь

У предков современных немцев еще на заре Средневековья возникло поверие, что в эту ночь ведьмы слетаются на гору Блоксберг (Броккен) в восточной Германии, чтобы устроить зловещий темный шабаш. Служительницы зла, как считалось, славят там Сатану, насылают порчу на людей, посевы и скот, а также творят там темную магию, чтобы помешать приходу весны.

Логично, что у добрых христиан Вальпургиева ночь считалась временем активной охоты на ведьм и колдунов. В то же время, старые языческие верования предписывали славить наступление мая как праздник прихода весны и победы над смертью. В эту ночь язычники устраивали шумные гуляния с кострами, чтобы отпугнуть нечисть.

Католическая церковь провозгласила 30 апреля днем памяти святой Вальбурги Хайденхаймской (Вальпургии).

Известно, что она родилась в начале VIII века в семье короля Западной Саксонии Ричарда. Еще ребенком ее отдали в монастырь, где она и провела большую часть своей жизни. После смерти Вальпургию захоронили в скале Айштадта.

Считается, что в ходе реставрации монастыря, где была захоронена Вальпургия, рабочие осквернили ее могилу. После этого дух монахини явился к местному епископу.

Вальпургию считают проводницей в мир мертвых. На иконах и в искусстве ее нередко изображают с черным псом – духом, сопровождающим души в потусторонний мир. Ей также приписывают владение треугольным зеркалом, открывающим видения будущего.

В европейской истории Вальпургиева ночь связана с трагедиями и средневековыми репрессиями инквизиции. Как правило, к числу ведьм причисляли всех (преимущественно женщин), кто практиковал в эту ночь древние языческие обряды, посвященные приходу весны. Сельские знахари, к примеру, собирали в ночь на 1 мая целебные правы. Для получения «доказательств» инквизиторы не брезговали пытками и активно поощряли практику доносов.

По оценкам историков, жертвами «охоты на ведьм» в Европе XIV-XVIII веков стали десятки тысяч людей. Последняя смертная казнь за колдовство в Германии свершилась в 1775 году.

С Вальпургиевой ночью связано множество древних суеверий и обрядов. Даже сегодня, несмотря на все победы рационального мышления, Вальпургиева ночь окутана чарующим мистическим ореолом.

Вальпургиева ночь – обряды

Еще несколько веков назад Вальпургиева ночь вселяла в сердца людей сверхъестественный страх, ведь никто не хотел попасть под прицел черной магии или козней нечисти. Считалось, что лучшим средство для защиты от мистических злых сил является огонь. В Вальпургиеву ночь активно жгли костры, факелы и лампы. Люди всю ночь жгли в своих домах свечи, чтобы туда не пробралась нечистая сила. С этой же целью порог дома посыпали песком или солью.

Девушки в Вальпургиеву ночь ходили купаться и умываться росой. Считалось, что это позволит им сохранить красоту и продлить молодость.

Те, кто посмелее, в Вальпургиеву ночь пробовали гадать. Существовало поверие, что Святая Вальпургия может открыть любопытным искателям будущее, или даже секреты обретения счастья и богатства.

В эту ночь также избавлялись от «несчастливых» вещей и вещей умерших, которые скончались насильственной смертью.

Сектор газа - вальпургиева ночь

Вальпургиеву ночь воспел в своем «Фаусте» Иоганн Гёте. Но наши современники с гораздо большей вероятностью могли слышать о Вальпургиевой ночи благодаря одноименной песне «Сектора Газа».