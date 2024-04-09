Священный праздник Ураза-байрам - один из самых древних в исламе.

Ураза-байрам - это один из двух главных исламских праздников, который завершает длительный пост в священный месяц Рамадан. Рассказываем, когда Ураза-байрам 2024, его основые традиции, запреты, а также как красиво поздравить верующих.

Ураза-байрам - история

Традиция празднования Ураза-байрам берет свое начало со времен пророка Мухаммеда - по преданию, он установил празднование в 624 году. Также известно, что торжество отмечали много веков назад в Арабском халифате, Османской империи, Египте, северной Африке, Афганистане, Пакистане и других странах.

Ураза-байрам - это второй по значимости праздник в исламе после Курбан-байрама. По-арабски Ураза-байрам называется "Ид-аль-Фитр" или "Праздник разговения". 30 дней, в течение месяца Рамадан, мусульмане соблюдали строгие правила: отказывались от еды и питья в светлое время суток. Но с наступлением Ураза-байрам эти запреты снимаются.

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Праздник Ураза-байрам 2024 - начало и конец

Ураза-байрам не имеет четкой даты - мусульманский календарь опирается на лунный, поэтому от фаз Луны зависит дата начала и окончания Рамадана и Ураза-байрама.

В 2024 году Ураза-байрам выпадает на 10 апреля, но празднование и свершение молитв начинается на закате 9 апреля, то есть, в первый день нового лунного месяца. Во многих мусульманских странах окончание Рамадана отмечают в течение трех дней, обычно они нерабочие.

Традиции и запреты праздника Ураза-Байрам

Традиционно праздновать Ураза-байрам начинают ночью - с наступлением новолуния. На закате в мечетях проходит коллективная молитва Ид-намаз, утром - совершается праздничная молитва. Также существует традиция идти на кладбище, чтобы проведать могилы предков и помолиться за усопших родственников. Обязательным считается в праздник подать милостыню и помочь нуждающимся продуктами или деньгами.

Готовят на Ураза-байрам разнообразные блюда и приглашают в гости большое количество гостей - родственников, друзей и соседей. Угощаются всем, кроме алкоголя и запрещенных в исламе продуктов.

После завершения Рамадана также разрешается есть и пить в любое время суток, курить сигареты, играть свадьбы.

На праздник Ураза-байрам запрещается:

работать;

убирать в доме, стирать и заниматься какими-либо домашними делами;

ссориться, сквернословить, отказывать в помощи.

Считается, что Ураза-байрам - это шанс для верующих начать новую жизнь и сохранить духовную чистоту, которую они приобрели в течение благословленного месяца Рамадан.

Ураза-байрам 2024 - поздравления и открытки

От всей души поздравляю со светлым праздником Ураза-байрам! Пусть родные и близкие всегда будут рядом, в доме всегда царит спокойствие и счастье, верных друзей и мира. Пусть каждый день будет наполнен радостью, гармонией и любовью.

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В светлый праздник Ураза- байрам прошу принять искренние поздравления и пожелания всего доброго, радостного и красивого. Пусть мир царит в семье, пусть все родные будут здоровы, пусть на столе всегда будет праздник, пусть твои руки делают добрые дела, пусть Аллахом будут услышаны все молитвы твоей души. Также желаю достатка, любви и счастья!

Поздравляю с Ураза-байрам! Желаю чистой совести, чистых помыслов, чистых надежд. Пусть Аллах укроет от бед тебя и твою семью, пусть доброта твоего сердца поможет близким и хорошим людям, пусть в твоем доме всегда будет праздник - праздник любви, уважения, счастья и доброй радости!

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Сегодня светлый праздник Ураза-байрам, и в этой день я вам желаю милости Всевышнего, сердечной радости и здоровья. Пусть ваша семья живет счастливо, пусть душа каждого будет открыта для любви. Желаю, чтобы ваша вера только крепла, мысли становились только светлее, а благополучие только множилось. С праздником!

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Поздравляю с праздником Ураза-байрам! Пускай этот день принесет море радости, света и всяческих благ в каждый дом! Желаю, чтобы Аллах берег каждого мусульманина и посылал всем здоровье, силы и достаток! Живите в мире и наполняйте души только любовью и добром!

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Поздравляю с благословенным праздником Ураза-байрам! Желаю, чтобы Всевышний принял наши старания, послав нам силы для дальнейших успехов, мудрость в их достижении, любовь и верность.

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Поздравляю с праздником Ураза-байрам! Желаю мирного неба над головой, любви и благополучия. Пусть Всевышний укрепит веру в сердце и душе. А так же направит на праведный путь. Пусть он услышит и примет все ваши молитвы!

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Пускай мир ваш будет красивым, пускай дом ваш будет гостеприимным, пускай стол ваш будет хлебосольным, а жизнь − благополучной и богатой. Желаю всех благ и счастья. Пускай Аллах убережет от бед и внемлет вашим молитвам. Пускай все ваши родные и близкие никогда не знают горя, болезни и бед. С праздником Ураза-байрам!

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Всех поздравляю с праздником! Пускай благополучие спустится с небес на ваши дома. Пускай на столах у вас всегда будет изобилие, а в душе всегда звучит радость. Счастья вашим домам, мира в ваши души и тепла в ваши сердца. Пускай будут здоровы все ваши близкие, пускай счастливыми растут ваши дети и удачным будет ваш жизненный путь!

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